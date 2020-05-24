Суддю ВСУ відсторонили від роботи за п'яне водіння: деталі скандалу

Суддю Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду Валентина Сердюка відсторонили від здійснення правосуддя через історію з керуванням автомобілем в нетверезому вигляді.

За таке ж правопорушення без роботи на деякий час опинився і суддя п'ятого апеляційного адміністративного суду Дмитро Запорожан. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВСП.

"Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади ухвалила перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 22 травня 2020 року", – йдеться в повідомленні щодо першого судді.

Суддю ВСУ Валентина Сердюка відсторонили від роботи за п'яне водіння

Зазначається, що Валентин Сердюк 2 березня 2019 року керував автомобілем у нетверезому стані, однак від проходження тесту на алкоголь він відмовився. В результаті суддю притягнули до адмінвідповідальності у вигляді 10 тисяч грн штрафу і позбавлення права керувати автомобілем терміном на рік.

Що стосується Дмитра Запорожана, то він також вчинив адміністративне правопорушення. Зокрема, 25 січня 2019 року в Одесі, керуючи автомобілем у нетверезому стані, судді наїхав на припаркований автомобіль і зник із місця події.

Крім цього, на камеру зафіксовано розмову співробітника патрульної поліції із Запорожаном, у якій другий дозволив собі нецензурні висловлювання.

Суддя Дмитро Запорожан topnews.odessa.ua

У ВСП зазначають, що в разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади, він суддя автоматично "тимчасово відсторонюється від правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади". Водночас термін дії відсторонення суддів від правосуддя діятиме до прийняття ВСП рішення про їхнє звільнення з посади або скасування рішення дисциплінарної палати.

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