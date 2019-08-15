Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвати кримінальне провадження за фактом можливих зловживань владою або службовим становищем генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна". Як зазначено у визначенні Солом'янського райсуду від 5 серпня, слідчий суддя Максим Вишняк розглянув скаргу на бездіяльність директора НАБУ (невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Скарга полягала в тому, що 13 жовтня 2018 року заявник звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомивши про вчинення генпрокурором кримінального злочину, передбаченого ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Луценка

1 лютого 2019 року в НАБУ надійшло звернення з комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції. Однак відомості про правопорушення в ЄРДР не внесли.

Новини Гриценко вимагає арешту Луценка

Після цього заявник просив суд скасувати рішення директора НАБУ про відмову виконати вимоги ст. 214 КПК України при отриманні повідомлення про кримінальне правопорушення та зобов'язати його внести в ЄРДР зазначені відомості.

Слідчий суддя Вишняк постановив задовільнити скаргу заявника частково.

"Зобов'язати службову особу НАБУ, в компетенцію якого входить внесення відомостей в ЄРДР, не пізніше 24 годин після отримання копії ухвали, внести в ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, зазначені у представленому зверненні... від 13.10.2018 р.", – йдеться в ухвалі суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку з посади, коли буде обраний новий парламент і Верховна Рада 9-го скликання розпочне роботу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!