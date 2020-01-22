Головна Новини
23 січня • оновлено в 00:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Суд відпустив "кіборга", який застрелив браконьєра: подробиці і відео

759
Читати матеріал російською

Херсонський міський суд відпустив ветерана боїв за Донецький аеропорт Віктора Григор'єва, який убив браконьєра.

Як передає 5 канал, чоловікові з інвалідністю, який працює лісничим, інкримінували перевищення заходів самооборони під час рейду в лісосмузі між селами Малі Копані та Поди.

Григор'єв застрелив одного з браконьєрів, який намагався наїхати на нього автомобілем. Після трьох попереджувальних пострілів в повітря йому довелося стріляти у водія.

Віталій Григор'єв

Віталій Григор'єв

сensor.net.ua

Новини
"Підстав немає!" Бутусов звернувся із закликом про допомогу на суді ветерану боїв за ДАП

Підтримати Григор'єва на судовому засіданні приїхали люди з Херсона, Сум та Вінниці. У той же час з боку загиблого не було ні адвокатів, ні родичів.

Чоловікові призначили запобіжний захід "у вигляді особистого зобов'язання, зобов'язання Григор'єва прибувати до слідчого, прокурора або до суду за викликом".

Віталій Григор'єв

Віталій Григор'єв

сensor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців зворушила героїчна історія загиблого захисника донецького аеропорту (ДАП), "кіборга" Ігоря Брановицького. Він загинув у 2015 році від рук ватажка терористів "ДНР" Арсена Папвлова ( "Мотороли").

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Бої за Донецький аеропорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Бої за Донецький аеропорт
Місце
Україна Херсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги