Суд відпустив "кіборга", який застрелив браконьєра: подробиці і відео

Херсонський міський суд відпустив ветерана боїв за Донецький аеропорт Віктора Григор'єва, який убив браконьєра.

Як передає 5 канал, чоловікові з інвалідністю, який працює лісничим, інкримінували перевищення заходів самооборони під час рейду в лісосмузі між селами Малі Копані та Поди.

Григор'єв застрелив одного з браконьєрів, який намагався наїхати на нього автомобілем. Після трьох попереджувальних пострілів в повітря йому довелося стріляти у водія.

Віталій Григор'єв сensor.net.ua

Підтримати Григор'єва на судовому засіданні приїхали люди з Херсона, Сум та Вінниці. У той же час з боку загиблого не було ні адвокатів, ні родичів.

Чоловікові призначили запобіжний захід "у вигляді особистого зобов'язання, зобов'язання Григор'єва прибувати до слідчого, прокурора або до суду за викликом".

Віталій Григор'єв сensor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців зворушила героїчна історія загиблого захисника донецького аеропорту (ДАП), "кіборга" Ігоря Брановицького. Він загинув у 2015 році від рук ватажка терористів "ДНР" Арсена Папвлова ( "Мотороли").

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