Суд скасував розшук і арешт скандального Шарія

Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт скандального відеоблогера Анатолія Шарія та відмовився давати старт його екстрадиції.

Він повернув справу на додаткове розслідування у прокуратуру, повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

Зокрема у квітні суд розглянув справу, відкриту проти Шарія за фактом застосування ним вогнепальної зброї в ході конфлікту з відвідувачем у ресторані "MacDonalds" у Києві у травні 2011 року.

Шарію були висунуті звинувачення у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу). Зазначена кримінальна справа надійшла до суду 13 липня 2011 року, але у лютому 2012 року була зупинена у зв'язку з оголошенням у розшук Шарія.

Крім того, у 2012 році суд заочно застосував до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У липні 2013 року Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям згідно з Женевською конвенцією 1951 року, і Директивою Європейського Союзу. Крім того, з 27 лютого 2014 року Інтерпол припинив міжнародний розшук обвинуваченого.

У травні 2014 року стало відомо, що Шарій також отримав статус політичного біженця у Литві. У травні 2018 року поліція поінформувала суд, що розшук блогера триває.

Анатолій Шарій Ukranews.com

Крім того, начальник Солом'янського управління поліції Києва попросив суд звернутися до Міністерства юстиції для вирішення питання про екстрадицію підсудного.

У серпні 2018 року суд на прохання адвоката Шарія відновив розгляд справи, зупинений у 2012 році.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого заявив клопотання про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти досудового слідства. Адвокат зазначив, що у червні 2012 року Департаментом міграції Литви його підзахисному надано повний статус політичного біженця, що може свідчити про фальсифікацію в Україні кримінальної справи стосовно Шарія.

Прокурор у суді заперечував проти задоволення клопотання адвоката про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, вважаючи, що досудове розслідування проведене повно і об'єктивно, без істотних порушень норм кримінального процесуального законодавства.

Прокурор також підтримав клопотання про екстрадицію підсудного. Суд зазначив, що припустимі терміни розгляду справи вже минули.

"Не підлягає задоволенню усне клопотання прокурора про здійснення запиту для екстрадиції обвинуваченого з огляду на те, що така дія прямо заборонена статтею 32,33 Женевської конвенції, про що було поінформовано Генеральну прокуратуру України Міністерством безпеки і юстиції Нідерландів від 22 липня 2013 року", — зазначив суд.

Також він не знайшов підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді арешту. В результаті суд постановив повернути справу на дорозслідування у прокуратуру Києва, а розшук і заочний арешт Шарія — скасувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року сестра Шарія звинуватила його в педофілії. Вона подала заяву до московської поліції зі звинуваченнями пропагандиста у сексуальному злочині.

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