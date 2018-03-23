Суд прийняв рішення щодо Савченко: що відбулося насправді

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для позафракційного депутата Верховної Ради Надії Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Рішення оголосив суддя Євген Сидоров.

Термін утримання під вартою – до 20 травня 2018 року.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про взяття Савченко під варту на два місяці без права внесення застави.

"Необхідно застосувати до неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави. Крім того, для Савченко слід вибрати максимальний термін утримання під вартою 60 діб, оскільки, незважаючи на вказаний обсяг проведених слідчих та процесуальних дій, складність продовження не дозволяє завершити досудове розслідування в більш короткий термін ", - заявив прокурор.

Він підкреслив, що перебуваючи на волі, Савченко зможе спілкуватися і впливати на свідків, використовувати статус депутата для неявки до суду, намагатися уникнути відповідальності, продовжити скоювати злочини, а також виїхати за межі України.

Незважаючи на перераховані ризики, підкреслив прокурор, ніякий інший запобіжний захід, крім взяття під варту без права на заставу, не є прийнятним у даному випадку.

У той же час у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Савченко нібито відпустили із залу суду за відсутністю доказів. Вона не відповідає дійсності. Журналістів ввело в оману уточнення суду про те, що затримання 22 березня все ж визнається незаконним.

Адвокати Савченко заявили, що у понеділок подадуть апеляцію на її арешт, оскільки вважають його політично вмотивованим.

Савченко закидають змову з головою Центру визволення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченко і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофеєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.

За словами судді, Савченко планувала провокацію злочину, а не сам злочин. Її підозрюють за рядом статей КК України.

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Савченко загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради. Генпрокурор Юрій Луценко підписав і оприлюднив підозра Савченко.

За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.