Суд прийняв нове рішення по скандальному забудовнику Микитасю: всі подробиці

Вищий антикорупційний суд 24 грудня продовжив дію запобіжного заходу екс-президенту " Укрбуду" і колишньому нардепу Максиму Микитасю.
Так, суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив термін дії покладених на Микитася обов'язків до 14 лютого 2020 року. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд на своїй сторінці в Facebook.
Скандального київського забудовника підозрюють у махінаціях з житлом для Нацгвардії.
Відповідно до зобов'язань, Микитась повинен:
прибувати до детективу, прокурору, слідчого судді, до суду щодо кожної вимоги;
не виїжджати з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи;
утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні;
здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
носити електронний засіб контролю (браслет).
Відзначимо, що в жовтні суд брав Микитася під варту, але за нього сплатили 80 мільйонів гривень застави і екс-нардеп вийшов на свободу. Колишньому голові "Укрбуду" Микитасю продовжили запобіжний захід
Максим Микитась
РБК-Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерів. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий в новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це сталося за допомогою пов'язаних з Мікітасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
В кінці серпня 2019 проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народний депутат VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердили на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілим рядом схем в будівельній сфері і є партнером Микитася.
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