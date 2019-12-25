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25 грудня • оновлено в 22:49
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Суд прийняв нове рішення по скандальному забудовнику Микитасю: всі подробиці

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Вищий антикорупційний суд 24 грудня продовжив дію запобіжного заходу екс-президенту " Укрбуду" і колишньому нардепу Максиму Микитасю.

Так, суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив термін дії покладених на Микитася обов'язків до 14 лютого 2020 року. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд на своїй сторінці в Facebook.

Скандального київського забудовника підозрюють у махінаціях з житлом для Нацгвардії.

Відповідно до зобов'язань, Микитась повинен:

  • прибувати до детективу, прокурору, слідчого судді, до суду щодо кожної вимоги;

  • не виїжджати з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора або суду;

  • повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи;

  • утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні;

  • здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

  • носити електронний засіб контролю (браслет).

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Відзначимо, що в жовтні суд брав Микитася під варту, але за нього сплатили 80 мільйонів гривень застави і екс-нардеп вийшов на свободу. Колишньому голові "Укрбуду" Микитасю продовжили запобіжний захід

Максим Микитась

Максим Микитась

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерів. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше він був викритий в новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це сталося за допомогою пов'язаних з Мікітасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • В кінці серпня 2019 проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народний депутат VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердили на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілим рядом схем в будівельній сфері і є партнером Микитася.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Максим Микитась
Тег
Вищий антикорупційний суд
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