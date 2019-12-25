Суд прийняв нове рішення по скандальному забудовнику Микитасю: всі подробиці

Вищий антикорупційний суд 24 грудня продовжив дію запобіжного заходу екс-президенту " Укрбуду" і колишньому нардепу Максиму Микитасю.

Так, суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив термін дії покладених на Микитася обов'язків до 14 лютого 2020 року. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд на своїй сторінці в Facebook.

Скандального київського забудовника підозрюють у махінаціях з житлом для Нацгвардії.

Відповідно до зобов'язань, Микитась повинен:

прибувати до детективу, прокурору, слідчого судді, до суду щодо кожної вимоги;

не виїжджати з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю (браслет).

Відзначимо, що в жовтні суд брав Микитася під варту, але за нього сплатили 80 мільйонів гривень застави і екс-нардеп вийшов на свободу. Колишньому голові "Укрбуду" Микитасю продовжили запобіжний захід

Максим Микитась РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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