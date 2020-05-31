Стало відомо ім'я і деталі викрадення військового ЗСУ на адмінкордоні з Кримом

Українським військовим, якого 30 травня викрали під час несення служби на спостережному пункті в районі півострова Чонгар, що на лінії розмежування та адмінмежі з Кримом, виявився старший солдат 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він підкреслив, що ймовірність добровільного переходу бійця на сторону противника відсутня, однак російські спецслужби нібито мають намір "оформити" його як порушника кордону РФ.

За словами журналіста, спостережний пункт під назвою "Берлога", де трапилося викрадення, розташовується на передовій – на ділянці біля залізничного мосту, де перед ними більше немає постів українських прикордонників. Тоді як Добринський у ту ніч перебував на посту один. Ба більше, в момент він був без зброї.

На кордоні з Кримом викрали старшого солдата 95-ї ДШБр Євгена Добринського

"Його відвели беззбройним! Приблизно о 10:00 представник російських спецслужб дзвонив у батальйон, уточнювали особисті дані солдата, очевидно, противник буде оформляти Добринського як такого, котрий нібито порушив кордон РФ", – написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що в справі "має місце грубе порушення в організації служби". Водночас помилково буде покладати всю відповідальність за те, що трапилося, тільки на командира роти, зі складу якої було викрадено солдата.

"І було б помилкою вважати, що тільки покараннями такі ганебні провали можна виправити. Часовий на передовому посту без зброї!" – обурився він.

Бутусов також повідомив, що військове командування вже направило наказ посилити несення вартової служби в районі Чонгара, для чергування на постах спрямовувати не менше двох військовослужбовців, доповіді отримувати щогодини, а в разі відсутності зв'язку з постом – негайно направляти для перевірки резервну групу.

"Очевидно, найближчим часом противник буде використовувати нашого солдата в своїй пропаганді. Що ж, це результат наших помилок і системних проблем, які не вирішуються. За слабкості на війні завжди б'ють", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в районі півострова Чонгар на адміністративному кордоні з включеним Кримом викрали українського військового. Це сталося вранці 30 травня, прямо під час несення бійцем служби на спостережному посту.

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