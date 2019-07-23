СРСР повертається: Росія пішла на цинічну витівку з Леніним у Криму

"Влада" анексованого Росією українського Криму планує встановити мармуровий бюст радянського вождя Володимира Леніна на території Нікітського ботанічного саду.

Комуністичний пам'ятник повинен замінити бронзову статую богині Флори, яка прикрашає центральну площу біля басейну саду, пише "Крим.Реалії".

Заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетський розповів, що скульптуру Флори подарували організації на 200-річчя в 2012 році.

Ілюстрація. Анексія Криму Росією Соцмережі

Пам'ятник Флорі Крим.Реалії

"Тоді її встановили на честь двохсотріччя саду, приїжджали всі керівники України і Автономної Республіки Крим, усі були задоволені.

Але вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам'яток культурної спадщини бюст Леніна. А з приходом Росії в 2014 році, всі дані реєстру передали в тому ж вигляді, і вийшло, що сад самовільно демонтував пам'ятник культурної спадщини", – пояснив він.

Паштетський додав, що бюст Леніна співробітники саду не викинуть – він стоїть за 200 метрів від скульптури Флори біля будівлі музею. Однак, вчена рада організації буде дотримуватися закону, і якщо суд вирішив повернути на місце бюст Леніна, значить, він туди повернеться.

"Зрозуміло, що нам доведеться понести певні витрати – пам'ятник Флорі бронзовий, а бюст Леніна – мармуровий... У скільки нам обійдеться відновлення "історичної справедливості" я поки навіть не можу сказати. Але Флору ми обов'язково встановимо в якомусь мальовничому місці", – запевнив він.

Пам'ятник Флорі Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 червня в Харкові активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Правоохоронці намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода".

Під час знесення бюста в Харкові постраждали троє поліцейських.

11 липня мер міста Геннадій Кернес відновив пам'ятник радянському маршалу.

Український інститут національної пам'яті звернувся через це в Нацполіцію.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся