У фігуранта справи Злочевського виявили коронавірус – адвокат

У оного з підозрюваних, затриманих при при передачі хабаря в $6 млн керівництву НАБУ і САП за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського, виявлено COVID-19.

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Таку заяву зробив адвокат підозрюваного Миколи Ілляшенка, першого заступника начальника ГУ Державної податкової служби Києва передає "Судовий репортер".

Про це юрист повідомив на засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання підзахисному запобіжного заходу. Конкретного імені адвокат не назвав.

"Мені достеменно відомо, що третій фігурант, щодо якого буде надалі розглядатися питання щодо запобіжного заходу... Він не був поміщений в умови ізолятора тимчасового утримання, оскільки виявлено COVID-19... За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ілляшенка та третього фігуранта", – зазначив він.

Юрист сказав, що через коронавірус у фігуранта справи багато хто під загрозою зараження.

"Можливо, зараз ми всі перебуваємо в стані, що можемо захворіти на цю хворобу... Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне обстеження на 14 діб", – заявив адвокат.

Засідання суду

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