У жертви проблеми зі здоров'ям, а полковник пішов на підвищення: нові деталі секс-скандалу в ЗСУ

Полковник Збройних Сил України Віктор Іванів, якого підозрюють у сексуальних домаганнях до молодої військовослужбовиці Валерії Сікал (зараз вона Вдовиченко за чоловіком), досі не покараний. Крім того, він отримав підвищення й тепер працює в Міністерстві оборони.

Дівчина після скандалу перевелася в іншу частину, а потім і зовсім звільнилася з армії. Однак відступати не збирається. Кримінальне провадження, яке розпочато на Іваніва, успішно затягується й може зовсім закритися.

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Вивозив у будинок і примушував до сексуальних стосунків

На початку 2019 року Валерія з військової частини А 1358 на Тернопільщині офіційно висунула проти свого командира звинувачення.

Валерія Сікал звинуватила полковника Іваніва в домаганнях

Як розповідала дівчина, з кінця 2017 року, щойно вона прибула в частину, полковник її переслідував, вивозив у будинок у лісі, де примушував догоджати йому і друзям.

Потім у наказовому порядку змусив прийти в службову квартиру, де він відпочивав разом із перевіряльником. Там заявив, що Валерія повинна повинна обслуговувати їх обох. Після того як військовослужбовиця відмовилася виконувати такі "накази", командир почав їй погрожувати.

Міг схопити, притиснути до стінки. А оскільки дівчина не здавалася, то Іванів попередив, що буде гірше.

Полковник Іванів

У Валерії були проблеми зі здоров'ям, просила відпустити на прийом до лікаря. Однак Іванів заради помсти не погоджувався. За рік дівчина перенесла дві операції на хребті, перебувала на уколах, але і в такому разі командир не давав їй дозволу поїхати в госпіталь.

Ба більше, полковник навіть не відпустив Валерію на власне весілля. Спочатку заявив, що і двох днів вистачить на поїздку, а потім і зовсім відмовив, пославшись на військовий стан.

Робив клізми і знімав на відео

Після того як військовослужбовиця відкрито заявила про домагання, з'явилися й інші жінки-військові, до яких командир чіплявся.

Але й це ще не все. Також з'ясувалося, що він знущався і з інших. За словами його колишнього заступника, підполковника Віктора Міщука, Іванів змушував медсестру робити клізми військовим, яких підозрював у алкогольному сп'янінні, знімав на відео, а потім шантажував.

Валерія Сікал і Віктор Міщук

Також він застосовував і інші нестатутні методи виховання. Якщо бачив на території частини недопалок, то викликав прапорщика і змушував два тижні носити за спиною вогнегасник.

Справу затягує прокуратура

Валерія написала заяву в поліцію ще в січні 2019 року, проте розслідування досі не закінчено.

Ба більше, за словами адвокатки Валерії Анни Брицької, справа спеціально затягується. "Оскільки найближчим часом завершуються терміни пред'явлення звинувачення Іваніва. Півтора року не може закінчитися розслідування. Прокуратура не хоче його закривати, але в той же час створює умови для його неефективного розслідування", – говорить Брицька.

У жовтні минулого року слідче управління Національної поліції Хмельницької області направило прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону матеріали справи і підозру командиру частини.

Валерія Сікал

Однак у прокуратурі через місяць заявили, що підозра передчасна. Оскільки слідство не зібрало докази й не провело низку слідчих дій, адвокат стверджує, що все це вже було в справі.

Така ж ситуація сталася в березні 2020 року за повторне направлення підозри до цієї ж прокуратури. Справу протримали два місяці. І повернули із зауваженнями, які ніяк не стосуються провадження або дублюють уже проведену слідчими роботу.

Сам Іванів ще півтора року тому подав на Валерію позов до суду про захист честі й гідності. Але вийшла халепа – за весь цей час так і не почався розгляд.

"Сторона полковника якось пропонувала дівчині, щоб вона відмовилася від кримінального провадження, а вони заберуть позов про честь і гідність. Але Валерія на це не пішла й має намір захищати себе до кінця. Я пишаюся тим, що мені випало працювати з нею, єдиною військовослужбовицею, яка публічно заявила про домагання в армії, знайшла в собі сили й сміливість і не відступає", – говорить Брицька.

Валерія Сікал

Полковника підвищили, військовослужбовиця звільнилася

Іванів від роботи не усунений. Він уже оселився в Києві, працює в Міністерстві оборони та зараз роз'їжджає по Україні й перевіряє військові частини.

Сікал після скандалу перейшла до іншої частини, але потім змушена була звільнитися за станом здоров'я. "У Валерії серйозні проблеми зі спиною, оскільки Іванів не відпускав її на лікування в госпіталь і замість цього відправляв на важкі роботи", – каже адвокат.