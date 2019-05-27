Росія не звільнить українських моряків до вироку — правозахисниця

Росія не збирається звільняти полонених українських моряків до винесення вироку, аби влаштувати публічний судовий процес.
Таку думку в ефірі ObozTV висловила правозахисниця Марія Томак, коментуючи відмову Москви виконати рішення Міжнародного морського трибуналу ООН.
"Не думаю, що моряки будуть звільнені до вироку. Можна провести паралель: була подібна історія з українськими прикордонниками, захопленими Росією після того, як Україна заарештувала двох офіцерів ФСБ. І обмін відбувся вже після винесення вироку", — нагадала Томак.
Вона висловила припущення, що Росія захоче влаштувати публічний судовий процес і буде озвучувати версію про "провокації з боку України" — ту версію, яку трибунал ООН фактично спростував.
"Тобто вони захочуть цю тему публічно просувати, у присутності камер і міжнародних медіа. І тільки після цього будуть готові обговорювати якісь процеси звільнення", — зазначила експерт.
Правозахисниця розповіла, що процес звільнення полонених на Донбасі та ув'язнених, які перебувають на території Криму або Росії, істотно відрізняється.
"Ті люди, яких вдалося витягнути з Криму і Росії, переважно пройшли процедуру помилування. Тобто це було рішення президента Володимира Путіна. Донбас — зовсім інша історія. Там люди утримуються незаконними збройними формуваннями, і хоча рішення, судячи з усього, ухвалюється у Москві, воно не вимагає підпису Путіна. Процедура все ж таки набагато легша", — пояснила вона.
За даними Томак, сьогодні на території РФ та у Криму утримуються не менше 100 українських полонених, окрім моряків.
В Україні, додала вона, перебувають близько 20 російських затриманих. Однак Москва не надто зацікавлена у їхньому поверненні, оскільки серед них немає реальних військових.
"Нещодавно ми спілкувалися з представницею ради з прав людини при Путіні. І вони зараз теж намагаються це питання зі свого боку просувати. Росія не надто зацікавлена забирати своїх громадян. ...В Україні є трохи більше 20 осіб, які погодилися бути переданими Росії. Які зверталися до Путіна, щоб він їх забрав", — повідомила правозахисниця.
Україна виграла справу проти Росії у Міжнародному трибуналі ООН. Що далі?
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, троє моряків отримали поранення. Пізніше вони визнали себе військовополоненими. Досі моряки перебувають під вартою, під час останнього судового засідання їм було продовжено термін арешту до 24 і 26 липня.
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити українців і три захоплених кораблі.
Але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду у Росії.
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