Росія не звільнить українських моряків до вироку — правозахисниця

Росія не збирається звільняти полонених українських моряків до винесення вироку, аби влаштувати публічний судовий процес.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила правозахисниця Марія Томак, коментуючи відмову Москви виконати рішення Міжнародного морського трибуналу ООН.

"Не думаю, що моряки будуть звільнені до вироку. Можна провести паралель: була подібна історія з українськими прикордонниками, захопленими Росією після того, як Україна заарештувала двох офіцерів ФСБ. І обмін відбувся вже після винесення вироку", — нагадала Томак.

Вона висловила припущення, що Росія захоче влаштувати публічний судовий процес і буде озвучувати версію про "провокації з боку України" — ту версію, яку трибунал ООН фактично спростував.

"Тобто вони захочуть цю тему публічно просувати, у присутності камер і міжнародних медіа. І тільки після цього будуть готові обговорювати якісь процеси звільнення", — зазначила експерт.

Правозахисниця розповіла, що процес звільнення полонених на Донбасі та ув'язнених, які перебувають на території Криму або Росії, істотно відрізняється.

"Ті люди, яких вдалося витягнути з Криму і Росії, переважно пройшли процедуру помилування. Тобто це було рішення президента Володимира Путіна. Донбас — зовсім інша історія. Там люди утримуються незаконними збройними формуваннями, і хоча рішення, судячи з усього, ухвалюється у Москві, воно не вимагає підпису Путіна. Процедура все ж таки набагато легша", — пояснила вона.

За даними Томак, сьогодні на території РФ та у Криму утримуються не менше 100 українських полонених, окрім моряків.

В Україні, додала вона, перебувають близько 20 російських затриманих. Однак Москва не надто зацікавлена у їхньому поверненні, оскільки серед них немає реальних військових.

"Нещодавно ми спілкувалися з представницею ради з прав людини при Путіні. І вони зараз теж намагаються це питання зі свого боку просувати. Росія не надто зацікавлена забирати своїх громадян. ...В Україні є трохи більше 20 осіб, які погодилися бути переданими Росії. Які зверталися до Путіна, щоб він їх забрав", — повідомила правозахисниця.

Україна виграла справу проти Росії у Міжнародному трибуналі ООН. Що далі? twitter.com/ITLOS_TIDM

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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