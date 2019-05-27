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/Розслідування

Росія не звільнить українських моряків до вироку — правозахисниця

1.6тЧитати матеріал російською

Росія не збирається звільняти полонених українських моряків до винесення вироку, аби влаштувати публічний судовий процес.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила правозахисниця Марія Томак, коментуючи відмову Москви виконати рішення Міжнародного морського трибуналу ООН.

"Не думаю, що моряки будуть звільнені до вироку. Можна провести паралель: була подібна історія з українськими прикордонниками, захопленими Росією після того, як Україна заарештувала двох офіцерів ФСБ. І обмін відбувся вже після винесення вироку", — нагадала Томак.

Вона висловила припущення, що Росія захоче влаштувати публічний судовий процес і буде озвучувати версію про "провокації з боку України" — ту версію, яку трибунал ООН фактично спростував.

"Тобто вони захочуть цю тему публічно просувати, у присутності камер і міжнародних медіа. І тільки після цього будуть готові обговорювати якісь процеси звільнення", — зазначила експерт.

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Правозахисниця розповіла, що процес звільнення полонених на Донбасі та ув'язнених, які перебувають на території Криму або Росії, істотно відрізняється.

"Ті люди, яких вдалося витягнути з Криму і Росії, переважно пройшли процедуру помилування. Тобто це було рішення президента Володимира Путіна. Донбас — зовсім інша історія. Там люди утримуються незаконними збройними формуваннями, і хоча рішення, судячи з усього, ухвалюється у Москві, воно не вимагає підпису Путіна. Процедура все ж таки набагато легша", — пояснила вона.

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За даними Томак, сьогодні на території РФ та у Криму утримуються не менше 100 українських полонених, окрім моряків.

В Україні, додала вона, перебувають близько 20 російських затриманих. Однак Москва не надто зацікавлена у їхньому поверненні, оскільки серед них немає реальних військових.

"Нещодавно ми спілкувалися з представницею ради з прав людини при Путіні. І вони зараз теж намагаються це питання зі свого боку просувати. Росія не надто зацікавлена забирати своїх громадян. ...В Україні є трохи більше 20 осіб, які погодилися бути переданими Росії. Які зверталися до Путіна, щоб він їх забрав", — повідомила правозахисниця.

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twitter.com/ITLOS_TIDM

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Марія ТомакВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
полонені морякиМіжнародний суд ООН
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
"В Украине, добавила она, находятся около 20 российских задержанных. Однако Москва не слишком заинтересована в их возвращении, поскольку среди них нет действующих военных." Таки тогда где российская армия воюющая в Донбассе?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Александрович Алексей, какие спецназовцы ,если потрох насчитал 200000 военнослужащих РФ и аж 400танков!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Seleznev Pavel, да-да, и десятки спецназовцев, за которых вешал лапшу на уши импортным корреспондентам Порошенко?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Россия захочет устроить публичный судебный процесс и будет озвучивать версию о "провокации со стороны Украины" – ту версию, которую трибунал ООН фактически опроверг" ну а что оставалось делать трибуналу, если в их распоряжении не было материалов российского следствия. Российская сторона ведёт собственное уголовное расследование в рамках действующего законодательства, по итогам которого будет вынесен приговор, после вступления в силу которого можно будет, в случае признания виновными, обсуждать дальнейшую судьбу моряков. Публичный судебный процесс по данному делу важен, но ещё важнее закрепить свою правовую позицию на случай дальнейших жалоб в различные инстанции. С вступившим в силу приговором сделать это гораздо легче, учитывая общую предвзятость в отношении России. Вон по Боингу следственная группа с сентября не может придумать новых доказательств, чтоб опровергнуть информацию об украинской принадлежности ракеты, которую сами же и предоставили...
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