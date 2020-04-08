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8 квітня • оновлено в 21:52
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"Справа Майдану": керівнику відділу Нацполіції Києва оголосили підозру

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Слідчі Держбюро розслідування повідомили про підозру у причетності до "справи Майдану" керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь Нацполіції в Києві.

Під час протестів 2013-2014 років він обіймав посаду старшого слідчого столичного районного управління МВС. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство зокрема встановило, що правоохоронець незаконно затримав і вручив повідомлення про підозру в організації масових заворушень одному з учасників акцій протесту. А потім він подав клопотання про обрання запобіжного заходу потерпілому у вигляді утримання під вартою.

Главі слідчого відділу одного з райуправлінь Нацполіціъ Києва оголосили підозру в причетності до "справи Майдану"

Главі слідчого відділу одного з райуправлінь Нацполіціъ Києва оголосили підозру в причетності до "справи Майдану"

Зазначається, що загалом правоохоронця підозрюють у вчиненні злочинів за пʼятьма статтями:

  • незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 Кримінального кодексу України);

  • складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

  • перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);

  • завідомо незаконне затримання, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України);

  • притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).

Нині вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулиці Інститутській у Києві 11 березня відбувся слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо подій Майдану, зокрема, за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів й організації умисних убивств протестувальників 20 лютого 2014 року.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Розстріли на Майдані Євромайдан
Місце
Україна
Теги
активисти Державне Бюро Розслідувань Майдан
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П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Деньги на выборы зря потратили . Через год всё вернулось на круги своя .
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