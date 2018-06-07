"Список 47-ми" злили з Росії - Луценко

Список 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією Служби безпеки, загрожує смерть від рук кілерів, могли передати журналістам з Росії для дискредитації правоохоронців.

"Слідство не виключає, що цей список було надано журналістам не з України, а з країни, де знаходиться замовник цих вбивств, для дискредитації слідства", - розповів журналістам генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Українська правда".

На його думку, витік також міг статися через українські правоохоронні органи.

Луценко також розповів, що слідство у справі про замах на російського журналіста Аркадія Бабченка готується оголосити нову підозру. Правоохоронці завдяки імітації вбивства отримали більше інформації про замовника.

"Коли вона буде здійснена юридично, тоді ви про неї дізнаєтеся", - підкреслив глава ГПУ.

Нагадаємо, про вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня, в якого нібито стріляли. 30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства.

Після цього Луценко заявив, що крім замаху на журналіста в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня в мережі з'явився "розстрільний"список з 47 журналістів і блогерів. У зв'язку з цим СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення.