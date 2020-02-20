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20 лютого • оновлено в 05:09
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"Спасибі дєду за ведмедя": окупантів Криму висміяли за "побєдобісся" з дітьми

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Українці висміяли безглуздий маркетинговий хід кремлівських пропагандистів у тимчасово окупованому Криму. Там запустили в продаж дитячі костюми "Солдатка" і "Солдат". При цьому замість манекенів в магазині використовували плюшевих ведмедиків.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупований Крим. Хроніки "побєдоносся" набирають обертів", – написав він, засуджуючи знущання на пам'яттю про трагедію Другої світової війни.

У Криму почали продавати костюми для дітей до 9 Травня

У Криму почали продавати костюми для дітей до 9 Травня

Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під фото багато українців також жахнулися "креативом" окупантів і висловили своє обурення втягуванням дітей у військову пропаганду.

"Немає на світі страшнішого натовпу, ніж натовп кольору хакі", "Божевільня!", "Пиз..ць!", "Так, Крим, а особливо Севастополь – це склад з консервами з радянського минулого, де зібрані всі відставні офіцери КДБ СРСР та інші силовики. Ось вони так дітей і онуків виховують в дусі побєдобісся і любові до Леніна-Сталіна", "От невже там люди так занудьгували за совком?!", "Спасибі дєду за ведмедя", "Повний треш", "Рольові ігри для старшої школи", "Рашен Геловін", – пишуть люди.

Окупантів Криму висміяли за "побєдобісся"

Окупантів Криму висміяли за "побєдобісся"

Окупантів Криму висміяли за "побєдобісся"

Окупантів Криму висміяли за "побєдобісся"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію до 77-ї річниці визволення Луганщини від гітлерівських військ. До неї вони долучили студентів місцевих "вишів".

  • Молодь переодягли в шинелі та ватники і змусили роздавати на трасі календарі, листівки і заборонені в Україні "георгіївські" стрічки.

  • Також в мережі з'явилися фото військово-польових зборів для дітей в терористичній "ДНР". На них школярів вчили стріляти з автомата.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-здесь все про победоносие
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Даже не могу себе представить, чтобы в Рoссии кто- то вышел с плакатом " Смepть Укрaине!" и с чучeлом Пoрошенко или Турчинoва, какой бы Mразью он не был. Это еще одно свидетельство полнейшего нравственного пaдения и морального урoдства укрaинской нaции. Если бы, хоть у малой ее части осталось бы хоть немного мoзгов и сoвести, они бы растоптали эту Mpaзь и разoрвали в клoчья. Но, увы. Видно не судьбa.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Украинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед мороза,9 Мая и придумали себе голодомор ,хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей ,чем на Украине. Вы даже уже боитесь русского языка
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