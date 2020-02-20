"Спасибі дєду за ведмедя": окупантів Криму висміяли за "побєдобісся" з дітьми

Українці висміяли безглуздий маркетинговий хід кремлівських пропагандистів у тимчасово окупованому Криму. Там запустили в продаж дитячі костюми "Солдатка" і "Солдат". При цьому замість манекенів в магазині використовували плюшевих ведмедиків.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупований Крим. Хроніки "побєдоносся" набирають обертів", – написав він, засуджуючи знущання на пам'яттю про трагедію Другої світової війни.

У Криму почали продавати костюми для дітей до 9 Травня Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під фото багато українців також жахнулися "креативом" окупантів і висловили своє обурення втягуванням дітей у військову пропаганду.

"Немає на світі страшнішого натовпу, ніж натовп кольору хакі", "Божевільня!", "Пиз..ць!", "Так, Крим, а особливо Севастополь – це склад з консервами з радянського минулого, де зібрані всі відставні офіцери КДБ СРСР та інші силовики. Ось вони так дітей і онуків виховують в дусі побєдобісся і любові до Леніна-Сталіна", "От невже там люди так занудьгували за совком?!", "Спасибі дєду за ведмедя", "Повний треш", "Рольові ігри для старшої школи", "Рашен Геловін", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію до 77-ї річниці визволення Луганщини від гітлерівських військ. До неї вони долучили студентів місцевих "вишів".

Молодь переодягли в шинелі та ватники і змусили роздавати на трасі календарі, листівки і заборонені в Україні "георгіївські" стрічки.

Також в мережі з'явилися фото військово-польових зборів для дітей в терористичній "ДНР". На них школярів вчили стріляти з автомата.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся