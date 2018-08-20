Смертельний напад у Харкові: з'явилося перше відео з холу мерії

У мережі показали перші кадри з камери відеоспостереження у Харківській міській раді, де чоловік застрелив поліцейського.

Відповідний ролик опинився у розпорядженні NewsRoom. Камери зафіксувала момент, коли злочинець перебуває у холі мерії.

На кадрах видно, як біля вхідних дверей лежить на підлозі поранений охоронець. Вбивця стояв спочатку на місці, після чого почав щось говорити. Пізніше він двічі вистрілив у бік входу. Один раз пістолет дав осічку.

За деякий час на місце прибули патрульні. Один з правоохоронців зазирнув досередини, після чого зловмисник підійшов до дверей і зробив один постріл. Він поміняв магазин і знову попрямував до дверей.

Чоловік вистрілив тричі, переступив через охоронця, і вийшов з будівлі. За даними видання, злочинця ліквідували, коли у нього закінчилися патрони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомий увірвався до міськради в ніч на 20 серпня, поранив охоронця і застрелив поліцейського. За словами очевидців, нападник буквально впритул розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої".

Охоронця госпіталізували у дуже важкому стані. Також на відео потрапив момент ліквідації стрільця.