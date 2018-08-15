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Смерть і розпад: розкрилися справжні плани Росії на Україну

4.7тЧитати новину російською

Терористична республіка "ДНР" замислювалася Росією як дезорганізований анклав для розпаду України.

Про це заявив російський політтехнолог й активіст "ДНР" Роман Манекін. Його слова процитував український журналіст Денис Казанський у своєму Twitter.

Так, стверджується, що Росія домагається взаємного знищення Донбасу та України.

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"А хтось вірить, що росіяни рятують російськомовних. Ні. Їм потрібні лише смерть і розпад", - прокоментував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі висміяли нові вигадки терористів "ДНР " щодо партнерів у Європі.

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Донецька і Донецької областіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
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