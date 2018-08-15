Смерть і розпад: розкрилися справжні плани Росії на Україну

Терористична республіка "ДНР" замислювалася Росією як дезорганізований анклав для розпаду України.

Про це заявив російський політтехнолог й активіст "ДНР" Роман Манекін. Його слова процитував український журналіст Денис Казанський у своєму Twitter.

Так, стверджується, що Росія домагається взаємного знищення Донбасу та України.

"А хтось вірить, що росіяни рятують російськомовних. Ні. Їм потрібні лише смерть і розпад", - прокоментував Казанський.

ДНРівець Роман Манекен відкритим текстом пише, що ДНР замислювалася Росією, як дезорганізований анклав для розкладання України. Що Росія домагається взаємного знищення Донбасу і України.



А хтось вірить, що росіяни рятують російськомовних. Ні. Їм потрібні лише смерть і розпад pic.twitter.com/lmCENiTnuE - Денис Казанський (@den_kazansky) 15 серпня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі висміяли нові вигадки терористів "ДНР " щодо партнерів у Європі.