Смайли та ''ура!'': звинувачений в державній зраді журналіст написав листа пропагандистам Росії. Фотофакт

Директор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого підозрюють в державній зраді, написав листа російським пропагандистам з привітаннями.
Про це розповіла в своєму мікроблозі в Twitter головний редактор скандального RT Маргарита Симоньян, опублікувавши відповідне фото.
Так, Вишинський привітав колег-пропагандистів з Новим роком, прималювавши у листі смайлики, і процитувавши поета Олександра Пушкіна.
Кирило Вишинський
"Крим. Реалії"
"Всім – велике спасибі за турботу, підтримку та масу зусиль, які витрачаються на те, щоб змінити моє нинішнє становище і домогтися звільнення. Упевнений, що рано чи пізно "кайдани тяжкі впадуть" (цитата вірша Пушкіна "У глибині сибірських руд". – Ред.) ... Хотілося б, звичайно, раніше. У мене все нормально, настрій бадьорий, вірю в найкраще. Сподіваюся, що в новому році обов'язково побачимось. Ура", – написав Вишинський.
Цей лист Кирила Вишинського з Херсонського СІЗО.- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 грудня 2018 р.
Вітає з Новим роком та цитує Пушкіна.
Неймовірну мужність. Пишаємося тобою, Кирило, і продовжуємо за тебе боротися. pic.twitter.com/j3ls3olBkY
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", в результаті яких було затримано Вишинського, проти якого порушили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".
У нього знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське, проте незабаром директору "РИА Новости України" повідомили, що це неможливо.
Арешт Вишинського продовжили до 27 січня 2019 року.
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".