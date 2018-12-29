Смайли та ''ура!'': звинувачений в державній зраді журналіст написав листа пропагандистам Росії. Фотофакт

Директор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого підозрюють в державній зраді, написав листа російським пропагандистам з привітаннями.

Про це розповіла в своєму мікроблозі в Twitter головний редактор скандального RT Маргарита Симоньян, опублікувавши відповідне фото.

Так, Вишинський привітав колег-пропагандистів з Новим роком, прималювавши у листі смайлики, і процитувавши поета Олександра Пушкіна.

Кирило Вишинський "Крим. Реалії"

"Всім – велике спасибі за турботу, підтримку та масу зусиль, які витрачаються на те, щоб змінити моє нинішнє становище і домогтися звільнення. Упевнений, що рано чи пізно "кайдани тяжкі впадуть" (цитата вірша Пушкіна "У глибині сибірських руд". – Ред.) ... Хотілося б, звичайно, раніше. У мене все нормально, настрій бадьорий, вірю в найкраще. Сподіваюся, що в новому році обов'язково побачимось. Ура", – написав Вишинський.

Цей лист Кирила Вишинського з Херсонського СІЗО.



Вітає з Новим роком та цитує Пушкіна.



Неймовірну мужність. Пишаємося тобою, Кирило, і продовжуємо за тебе боротися. pic.twitter.com/j3ls3olBkY - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 29 грудня 2018 р.

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