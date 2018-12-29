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Смайли та ''ура!'': звинувачений в державній зраді журналіст написав листа пропагандистам Росії. Фотофакт

3.4тЧитати матеріал російською

Директор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого підозрюють в державній зраді, написав листа російським пропагандистам з привітаннями.

Про це розповіла в своєму мікроблозі в Twitter головний редактор скандального RT Маргарита Симоньян, опублікувавши відповідне фото.

Так, Вишинський привітав колег-пропагандистів з Новим роком, прималювавши у листі смайлики, і процитувавши поета Олександра Пушкіна.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

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"Всім – велике спасибі за турботу, підтримку та масу зусиль, які витрачаються на те, щоб змінити моє нинішнє становище і домогтися звільнення. Упевнений, що рано чи пізно "кайдани тяжкі впадуть" (цитата вірша Пушкіна "У глибині сибірських руд". – Ред.) ... Хотілося б, звичайно, раніше. У мене все нормально, настрій бадьорий, вірю в найкраще. Сподіваюся, що в новому році обов'язково побачимось. Ура", – написав Вишинський.

Смайли та ''ура!'': звинувачений в державній зраді журналіст написав листа пропагандистам Росії. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Кирило ВишинськийМаргарита Сімон'ян
Місце
Україна
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Чучело мнит себя декабристом?только "во глубину сибирских руд" его не сошлют,поедет на другие рудники.урановые.
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