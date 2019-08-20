Скоєно "замах" на Кримський міст: інцидент із росіянами потрапив на відео

Наречені з Росії, які поїхали на медовий місяць в анексований Крим, повісили на незаконно побудованому Керченській мосту символічний замок-сердечко.

За зупинку в недозволеному місці парі виписали штраф, а їх замок окупанти спиляють, повідомляє "РИА Новости. Крым" із посиланням на інфоцентр моста (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що в прес-службі молодят привітали з весіллям, водночас попередивши про відповідальність, оскільки вони спеціально зробили зупинку на автомагістралі, завідомо неправдиво встановивши аварійний знак і таким чином створили загрозу ДТП.

Ілюстрація. Кримський міст КП в Крыму

Крім того, російських правоохоронців обурило те, що на об'єкт стратегічного значення молоді люди начепили "сторонній об'єкт".

"Замок із бар'єрної огорожі служба експлуатації змушена прибрати для дотримання норм безпеки на мосту. Нагадуємо, що зупинки на мосту заборонені. За порушення правил дорожнього руху встановлено штраф", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Росії заговорили про нібито рекорд із трафіку на незаконно побудованому Кримському мосту, що з'єднує півострів із Краснодарським краєм. Заявляється, що за добу по ньому проїхало майже 36 тис. автомобілів.

При це раніше з'ясувалося, що перед в'їздом на міст через Керченську протоку окупанти сканують автомобілі.

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