Скандал в оборонці України: в ГПУ відреагували на фінальну частину розслідування

Генеральна прокуратура України розслідує лише одне провадження про розкрадання в "Укроборонпромі".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Такою була реакція ГПУ на четверту й п'яту частини розслідування про корупційний скандал в оборонному комплексі України, опубліковані програмою "Наші гроші".

"У ГПУ розслідується тільки одне провадження. У його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший – шахрайство. Цей епізод у суді з минулого, 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується у розмовах із фігурантом розслідування – [директором "Оптімумспецдеталі" Андрієм] Рогозою", – запевнила Сарган.

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Друга права, підкреслила вона, стосується несплати податків. Прес-секретар зазначила, що в її рамках оголошені підозри й стягується чимала сума нестачі у держбюджеті.

"Усі розмови про хабарі для закриття або затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності", – заявила Сарган.

Корупція з боку посадових осіб "Укроборонпрому" – виняткова підслідність НАБУ, запевнила спікер.

"Зазначу, що зараз відбувається службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого "зливу" матеріалів провадження", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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