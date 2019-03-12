Скандал в оборонці України: в ГПУ відреагували на фінальну частину розслідування

Генеральна прокуратура України розслідує лише одне провадження про розкрадання в "Укроборонпромі".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Такою була реакція ГПУ на четверту й п'яту частини розслідування про корупційний скандал в оборонному комплексі України, опубліковані програмою "Наші гроші".
"У ГПУ розслідується тільки одне провадження. У його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший – шахрайство. Цей епізод у суді з минулого, 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується у розмовах із фігурантом розслідування – [директором "Оптімумспецдеталі" Андрієм] Рогозою", – запевнила Сарган.
Юрій Луценко
"Гордон"
Друга права, підкреслила вона, стосується несплати податків. Прес-секретар зазначила, що в її рамках оголошені підозри й стягується чимала сума нестачі у держбюджеті.
"Усі розмови про хабарі для закриття або затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності", – заявила Сарган.
Корупція з боку посадових осіб "Укроборонпрому" – виняткова підслідність НАБУ, запевнила спікер.
"Зазначу, що зараз відбувається службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого "зливу" матеріалів провадження", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Як з'ясувалося, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
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