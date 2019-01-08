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''Сидять у бункері!'': російських пропагандистів упіймали на гучній брехні про Донбас

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Сепаратистські ЗМІ повідомили чергову брехню про Донбас і людях, які переховуються від бомбардування у підвалах.

Фейк пропагандистського сайту помітив український журналіст Денис Казанський. У Twitter він повідомив про брехню, яку поширювала верхівка "ДНР" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У матеріалі пропагандистів повідомлялося, що вбитий ватажок "ДНР" Олександр Захарченко "неодноразово пропонував жителям підземної країни переїхати до гуртожитку в центрі міста, але ті відмовлялися".

Новини
Это позволительно только тупым пропаган*истам

"Пишуть у статті, що людям, які живуть в бомбосховищі, Захарченко нібито пропонував переїхати, але ті відмовилися. А ось бабуся з бомбосховища каже, що обіцяли переселити не раніше за 2019 рік. І плаче, що їй нема де більше жити", — зазначив Казанський.

В опублікованому у мережі відео, пенсіонерка зі сльозами розповідає, що їй більше жити нема де, як крім бомбосховища.

"У мене є квартира, але там нічого немає. Ні світла, ні взагалі нічого. Нам сказали, що тільки у 2019 році будуть це відбудовувати. А де до 2019 року мені якось жити? Я не можу тут жити", — повідомила бабуся.

''Сидять у бункері!'': російських пропагандистів упіймали на гучній брехні про Донбас

Скріншот

''Сидять у бункері!'': російських пропагандистів упіймали на гучній брехні про Донбас

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ("Хірург") запустив чергову лякалку про українців.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Висновок один - Влада Нововідсоссії ніхрена не думає про донбассітів і недоросів .Можливо вже час українській влалі очистити цей регіон від путінської зарази
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
какая...бредятина....Тьфу..Украинцы вам что нечем заняться?
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