''Сидять у бункері!'': російських пропагандистів упіймали на гучній брехні про Донбас

Сепаратистські ЗМІ повідомили чергову брехню про Донбас і людях, які переховуються від бомбардування у підвалах.

Фейк пропагандистського сайту помітив український журналіст Денис Казанський. У Twitter він повідомив про брехню, яку поширювала верхівка "ДНР" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У матеріалі пропагандистів повідомлялося, що вбитий ватажок "ДНР" Олександр Захарченко "неодноразово пропонував жителям підземної країни переїхати до гуртожитку в центрі міста, але ті відмовлялися".

"Пишуть у статті, що людям, які живуть в бомбосховищі, Захарченко нібито пропонував переїхати, але ті відмовилися. А ось бабуся з бомбосховища каже, що обіцяли переселити не раніше за 2019 рік. І плаче, що їй нема де більше жити", — зазначив Казанський.

В опублікованому у мережі відео, пенсіонерка зі сльозами розповідає, що їй більше жити нема де, як крім бомбосховища.

"У мене є квартира, але там нічого немає. Ні світла, ні взагалі нічого. Нам сказали, що тільки у 2019 році будуть це відбудовувати. А де до 2019 року мені якось жити? Я не можу тут жити", — повідомила бабуся.

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