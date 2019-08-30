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"Сидіть удома! Під Львовом трапилася велика НП. Фото

2.6т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 30 серпня, у Львівській області на підприємстві спалахнула величезна пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС регіону, пожежа трапилася на виробництві в селі Чишки, Пустомитівського району.

"О 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 в с. Чишки Пустомитівського району. На місце події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. Рятувальники працюють над ліквідацією горіння", – йдеться в повідомленні.

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Про постраждалих або загиблих у відомстві не повідомляли. Місцевих жителів просили позакривати вікна і не виходити з будинків.

Пожежа під Львовом

Пожежа під Львовом

ДСНС

Пожежа під Львовом

Пожежа під Львовом

ДСНС

Пожежа під Львовом

Пожежа під Львовом

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові на головному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.

Також під Львовом у селі Ставчани на заводі "Оліяр", який займається виробництвом рослинної олії, сталася велика пожежа.

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Місце
Україна Львів
Теги
пожежа ГосЧС
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо то Львовской области последнее время не везёт: сначала кошмарное обрушение жилого дома, теперь вот пожар...
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