"Сидіть удома! Під Львовом трапилася велика НП. Фото

У п'ятницю, 30 серпня, у Львівській області на підприємстві спалахнула величезна пожежа.
Як повідомляє пресслужба ДСНС регіону, пожежа трапилася на виробництві в селі Чишки, Пустомитівського району.
"О 13:49 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у виробничому приміщенні на вулиці Лесі Українки, 53 в с. Чишки Пустомитівського району. На місце події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. Рятувальники працюють над ліквідацією горіння", – йдеться в повідомленні.
Про постраждалих або загиблих у відомстві не повідомляли. Місцевих жителів просили позакривати вікна і не виходити з будинків.
Пожежа під Львовом
ДСНС
Пожежа під Львовом
ДСНС
Пожежа під Львовом
ДСНС
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові на головному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.
Також під Львовом у селі Ставчани на заводі "Оліяр", який займається виробництвом рослинної олії, сталася велика пожежа.
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