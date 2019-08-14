У пошуках другий тиждень: під Сумами загадково зникла багатодітна мати

У Сумській області поліція розшукує матір-одиначку, яка пішла з дому і не повернулася. У жінки залишилися троє малолітніх дітей.

Мешканка с. Ковтунове 30-річна Олена Лисюк зникла в ніч на 1 серпня. Як повідомили OBOZREVATEL у Шосткинському райвідділі поліції, з того для жінка на зв'язок не виходила, а її телефон вимкнений.

"Наразі діти Олени перебувають під наглядом бабусі. Найстаршій дитині – 10 років", – зазначили в поліції.

Поліція розшукує 30-річну Олену Лисюк

Зниклій жінці на вигляд 30-35 років, зріст 165-170 см, середньої статури, темне довге волосся до попереку. На кисті лівої руки має татуювання у вигляді літери "Л".

У поліції зазначили, що в день зникнення Олена була одягнена в чорний спортивний костюм з червоними квітами і білу майку. Взута була в рожеві кросівки.

Жінка проживає у с. Ковтунове Google. Maps

Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація, яка допоможе в розшуку Лисюк Олени Миколаївни, звертатися до Шосткинського відділу поліції за телефонами (050) 327-91-48, (099) 266-00-69, або на цілодобову лінію служби "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іванівці Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко. У вбивстві дитини підозрюється 22-річний Микола Тарасов. Хлопець до останнього не викликав підозр, оскільки здавався тихим та вів усамітнений спосіб життя.

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