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У пошуках другий тиждень: під Сумами загадково зникла багатодітна мати

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У Сумській області поліція розшукує матір-одиначку, яка пішла з дому і не повернулася. У жінки залишилися троє малолітніх дітей.

Мешканка с. Ковтунове 30-річна Олена Лисюк зникла в ніч на 1 серпня. Як повідомили OBOZREVATEL у Шосткинському райвідділі поліції, з того для жінка на зв'язок не виходила, а її телефон вимкнений.

"Наразі діти Олени перебувають під наглядом бабусі. Найстаршій дитині – 10 років", – зазначили в поліції.

Поліція розшукує 30-річну Олену Лисюк

Поліція розшукує 30-річну Олену Лисюк

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Зниклій жінці на вигляд 30-35 років, зріст 165-170 см, середньої статури, темне довге волосся до попереку. На кисті лівої руки має татуювання у вигляді літери "Л".

У поліції зазначили, що в день зникнення Олена була одягнена в чорний спортивний костюм з червоними квітами і білу майку. Взута була в рожеві кросівки.

Жінка проживає у с. Ковтунове

Жінка проживає у с. Ковтунове

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Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація, яка допоможе в розшуку Лисюк Олени Миколаївни, звертатися до Шосткинського відділу поліції за телефонами (050) 327-91-48, (099) 266-00-69, або на цілодобову лінію служби "102".

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Ексклюзив Кримінал
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Україна Суми
Теги
кримінал Національна поліція України
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