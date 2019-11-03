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3 листопада • оновлено в 13:37
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Шукали всю ніч: на Одещині знайшли вбитою зниклу дитину

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В Одеській області поліція виявила мертвою раніше зниклу неповнолітню дівчинку, яку розшукували всю ніч.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі 14-річної мешканки Суворівського району Дробот Дар'ї, чиє тіло було знайдено в посадці на території Лиманського району, передає пресслужба НПУ.

"Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 жовтня, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора", – йдеться в повідомленні.

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За словами знайомих загиблої, вони всі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Друзі роз'їхалися по домівках, не дочекавшись їхнього повернення.

Шукали всю ніч: на Одещині знайшли вбитою зниклу дитину

"Пошуки дівчинки тривали усю ніч. Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі. Крім того, поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками", – додали у відомстві.

Уточнюється, що тіло знайшли зі слідами насильницької смерті. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

на Одещині знайшли вбитою зниклу дитину

на Одещині знайшли вбитою зниклу дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Одеській області відбулося подібне вбивство. 11-літня Даша Лук'яненко пропала. На її пошуки негайно відправили поліцію.

Правоохоронці витягли голе тіло дитини з вигрібної ями. Відео обшуку з будинку оприлюднили пізніше. Пізніше був затриманий підозрюваний у вбивстві.

Під час допиту хлопець зізнався у скоєному. Микола Тарасов розповів, що затягнув дівчинку в будинок, задушив її, після чого стягнув одяг і викинув тіло у вигрібну яму.

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Місце
Україна
Теги
вбивство насильство поліція розслідування кримінал
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