Шукали всю ніч: на Одещині знайшли вбитою зниклу дитину

В Одеській області поліція виявила мертвою раніше зниклу неповнолітню дівчинку, яку розшукували всю ніч.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі 14-річної мешканки Суворівського району Дробот Дар'ї, чиє тіло було знайдено в посадці на території Лиманського району, передає пресслужба НПУ.

"Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським вчора, 2 жовтня, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора", – йдеться в повідомленні.

За словами знайомих загиблої, вони всі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Друзі роз'їхалися по домівках, не дочекавшись їхнього повернення.

"Пошуки дівчинки тривали усю ніч. Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі. Крім того, поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками", – додали у відомстві.

Уточнюється, що тіло знайшли зі слідами насильницької смерті. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.

на Одещині знайшли вбитою зниклу дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в Одеській області відбулося подібне вбивство. 11-літня Даша Лук'яненко пропала. На її пошуки негайно відправили поліцію.

Правоохоронці витягли голе тіло дитини з вигрібної ями. Відео обшуку з будинку оприлюднили пізніше. Пізніше був затриманий підозрюваний у вбивстві.

Під час допиту хлопець зізнався у скоєному. Микола Тарасов розповів, що затягнув дівчинку в будинок, задушив її, після чого стягнув одяг і викинув тіло у вигрібну яму.

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