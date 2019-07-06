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Шарія викрили в подвійному громадянстві: оприлюднені документи

31.4тЧитати матеріал російською

Скандально відомий блогер Анатолій Шарій, якого Центрвиборчком зняв з виборів до Верховної Ради, є володарем громадянства Євросоюзу, окрім українського.

Таку інформацію оприлюднив у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.

Російський адвокат опублікував постанову Слідчого комітету РФ, куди Шарій звертався з вимогою порушити проти Фейгіна кримінальну справу за наклеп.

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"Є довідка, видана Литвою, про те, що на території Євросоюзу Шарій А.А. не перебуває в реєстрі підозрюваних, обвинувачених та засуджених осіб. В даний час Шарій А.А. проживає на території Литовської республіки і є громадянином Євросоюзу", - йдеться в документі від 22 листопада 2017 року.

Шарія викрили в подвійному громадянстві: оприлюднені документи

@FeyginMark

Шарія викрили в подвійному громадянстві: оприлюднені документи

@FeyginMark

Шарія викрили в подвійному громадянстві: оприлюднені документи

@FeyginMark

Шарія викрили в подвійному громадянстві: оприлюднені документи

@FeyginMark

"Два роки тому Шарій намагався за допомогою своїх кураторів в АП порушити на мене справу за наклеп. 7 разів відмовляли. При першій відмові його адвокат Г. представила слідству документ про його громадянство в ЄС (2 стор.). Питання до ЦВК: з двома громадянствами можна партію засновувати в Україні?" – написав Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Центральна виборча комісія скасувала рішення про реєстрацію блогера Анатолія Шарія кандидатом ународні депутати. Причиною стала інформація, що підтверджує, що Шарій не проживав в Україні протягом останніх п'яти років, як того вимагає законодавство про вибори.

Крім того, наголошується, що Шарій був оголошений у розшук. За даними Інтерполу, в 2014 році він перебував на території Нідерландів, а в 2018 році перебрався до Литви.

Блогер пригрозив подати до Європейського суду з прав людини через рішення ЦВК.

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Особи
Анатолій ШарійМарк Фейгін
Місце
Україна
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Зашкваренные нацики паникую. Вперёд Шарий!!! Залей им сала за воротник!!! :-)
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Melnychuk Jane
Melnychuk Jane
Шарій підтримує відомого гвалтівника, який викинув жінку голу з 3 поверху, який неодноразово гвалтував жінок і погрожував їм вбивством якщо вони не заберуть заяви. Його звати Едік Панченко. І от шарій за нього вступився щоб в лавах його партії було побільше таких людей, які здатні на все. І що ви люди добиваєтесь? Хочете голосувати за того хто просто жадає бюджетних грошей? 100 000 000 грн на підтримку своєї партії щороку?
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Kalita Ivan
Kalita Ivan
А Фейкин это написал после второго публичного извинения перед Шарием или третьего?). Более униженного "адвоката" я в жизни не видел...
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Melnychuk Jane
Melnychuk Jane
Kalita Ivan, Перед ким вибачатись? перед тим хто на це не заслуговує?
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