Шарія викрили в подвійному громадянстві: оприлюднені документи

Скандально відомий блогер Анатолій Шарій, якого Центрвиборчком зняв з виборів до Верховної Ради, є володарем громадянства Євросоюзу, окрім українського.

Таку інформацію оприлюднив у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.

Російський адвокат опублікував постанову Слідчого комітету РФ, куди Шарій звертався з вимогою порушити проти Фейгіна кримінальну справу за наклеп.

"Є довідка, видана Литвою, про те, що на території Євросоюзу Шарій А.А. не перебуває в реєстрі підозрюваних, обвинувачених та засуджених осіб. В даний час Шарій А.А. проживає на території Литовської республіки і є громадянином Євросоюзу", - йдеться в документі від 22 листопада 2017 року.

@FeyginMark

@FeyginMark

@FeyginMark

@FeyginMark

"Два роки тому Шарій намагався за допомогою своїх кураторів в АП порушити на мене справу за наклеп. 7 разів відмовляли. При першій відмові його адвокат Г. представила слідству документ про його громадянство в ЄС (2 стор.). Питання до ЦВК: з двома громадянствами можна партію засновувати в Україні?" – написав Фейгін.

Два роки тому Шарій намагався за допомогою своїх кураторів в АП порушити на мене справу за наклеп. 7 раз відмовляли. При першому відмову його адвокат Г. представила слідству документ про його громадянство в ЄС (2 стор.). Питання до ЦВК: з двома громадянствами можна партію засновувати в Україні? pic.twitter.com/bJO16COYUh - Mark Feygin (@FeyginMark) 6 липня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Центральна виборча комісія скасувала рішення про реєстрацію блогера Анатолія Шарія кандидатом ународні депутати. Причиною стала інформація, що підтверджує, що Шарій не проживав в Україні протягом останніх п'яти років, як того вимагає законодавство про вибори.

Крім того, наголошується, що Шарій був оголошений у розшук. За даними Інтерполу, в 2014 році він перебував на території Нідерландів, а в 2018 році перебрався до Литви.

Блогер пригрозив подати до Європейського суду з прав людини через рішення ЦВК.

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