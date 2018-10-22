Серед білого дня: у Миколаєві по-звірячому згвалтували дитину. Фоторобот

У Миколаєві серед білого дня невідомий зґвалтував 12-річну дівчинку.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, 22 жовтня приблизно о 15:00 надійшло повідомлення про дії щодо малолітньої мешканки Заводського району. Також складено фоторобот підозрюваного.

"Зловмисник напав на дитину у ліфтовій кабіні багатоповерхівки у мікрорайоні Намив. Прикмети розшукуваного: зріст — 165-170 см, на вигляд приблизно 20 років, волосся темно-коричневого кольору укладене назад, очі темні вузькі, брови широкі чорні, губи тонкі. На підборідді має борідку", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний був одягнений у штани і спортивну кофту чорного кольору із капюшоном, футболку темного кольору і спортивне темне взуття.

Фоторобот підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки

"Правоохоронцями встановлюються усі обставини та особу, яка скоїла злочин, призначено проведення низки необхідних експертиз. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 153 КК України "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років", — повідомили у поліції.

Місце злочину

Місце злочину

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці вересня в Одеській області чоловік декілька годин ґвалтував 8-річного хлопчика, поки його мати гуляла з подругою.