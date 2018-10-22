МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Серед білого дня: у Миколаєві по-звірячому згвалтували дитину. Фоторобот

71.5тЧитати матеріал російською

У Миколаєві серед білого дня невідомий зґвалтував 12-річну дівчинку.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, 22 жовтня приблизно о 15:00 надійшло повідомлення про дії щодо малолітньої мешканки Заводського району. Також складено фоторобот підозрюваного.

"Зловмисник напав на дитину у ліфтовій кабіні багатоповерхівки у мікрорайоні Намив. Прикмети розшукуваного: зріст — 165-170 см, на вигляд приблизно 20 років, волосся темно-коричневого кольору укладене назад, очі темні вузькі, брови широкі чорні, губи тонкі. На підборідді має борідку", — йдеться у повідомленні.

Новини
''Мене ґвалтував дідусь''. Як після цього жити

Підозрюваний був одягнений у штани і спортивну кофту чорного кольору із капюшоном, футболку темного кольору і спортивне темне взуття.

Фоторобот підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки

Фоторобот підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки

"Правоохоронцями встановлюються усі обставини та особу, яка скоїла злочин, призначено проведення низки необхідних експертиз. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 153 КК України "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років", — повідомили у поліції.

У Миколаєві згвалтували дитину: фоторобот

Місце злочину

У Миколаєві згвалтували дитину: фоторобот

Місце злочину

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці вересня в Одеській області чоловік декілька годин ґвалтував 8-річного хлопчика, поки його мати гуляла з подругою.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна
Об'єкти
зґвалтуванняполіція
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
135
3
Смішно
1
Цікаво
138
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Влад Жирнов
Влад Жирнов
какой нибудь атошник
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так цэж патрийот и антиПутыныц, вин дажэ пичты у вышуванке. Дэвочку на "мыротворэц", родытэлэй на схидный фринт, а йихнюю хату видсудыть для Порошэнки, як самого постраждавшыго!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Хохлы, найдите и покарайте нелюдя
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги