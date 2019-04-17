"Щоб вижити": в Держдумі заговорили про поглинання України

Депутат нелегітимної Держдуми, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росія повинна поглинути Україну і Білорусь. За його словами, це — питання її власної безпеки.
Фрагмент нахабного виступу головного комуніста Росії показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Щоб вижити, мати впевнене майбутнє, гідне, треба мати мінімум 200 мільйонів людей. А для цього треба об'єднати максимально потенціали Росії, України і Білорусі. Будемо боротися за Україну", — сказав Зюганов.
Геннадій Зюганов
Скріншот відео
Крім того, він окремо висловився про Донбас, заявивши, що Росія повинна йому у всьому допомагати і домагатися визнання "Л/ДНР".
Цимбалюк, у свою чергу, розцінив слова одіозного комуніста як чергову "нагадайку" про кінцеву мету Кремля. "Межа російських мрій не є секретом і її час від часу проголошують", — наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському телебаченні запропонували захопити все узбережжя Азовського і Чорного морів в Україні в разі нестабільності після закінчення виборів. Злочинний заклик озвучив професор Московського державного університету міжнародних відносин Андранік Мігранян.
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