"Що вони там курять?" Підозрюваний у катастрофі MH17 на Донбасі огризнувся на звинувачення

Один із підозрюваних у справі про катастрофу Boеing рейсу MH17 на Донбасі, ім'я якого оприлюднило слідство 19 червня, Сергій "Хмурий" Дубинський, відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю "Російській службі BBC". Відзначимо, "Хмурий" у перші місяці бойових дій на Сході України очолював "службу контррозвідки "ДНР".

За версією слідства, він був ключовою фігурою в організації транспортування "Бука" з Донецька в Сніжне, звідки, ймовірно, запустили ракету по літаку.

"Будь-яка людина, яка хоч трохи має відношення до армії, вам скаже, що начальник контррозвідки, який відповідає за транспортування, а тим більше бойове застосування зброї – це з області навіть не фантастики. Це в Кащенка", – відповів Дубинський.

Сергій "Хмурий" Дубинський

Крім того, він заявив, що 17 липня 2014 року, коли був збитий пасажирський літак, він був у Донецьку, а не поруч із місцем трагедії, як з'ясували в слідчій групі JIT.

"Я навіть не виїжджав на місце аварії, мені в кабінет привезли ввечері 3 з 4 основних "чорних ящиків", які були потім, не розкриваючи, відправлені Бородаю (перший ватажок "ДНР" – Ред.). Якби я був лиходієм, мав усі можливості їх знищити або привести в непридатність", – заявив Дубинський.

Він також запевнив, що двоє його підлеглих, які також фігурують у розслідуванні – Олег Пулатов і Леонід Харченко – не мають до катастрофи жодного відношення.

Гордон

"Особисто я і відомі мені люди ні від кого не одержували і нікому не передавали жодних наказів про ураження повітряних цілей 17 липня. Відповідно, я не знаю, хто і кому міг віддати подібний наказ", – сказав він.

Сергій Дубинський Факти

"Із того, що викликає сміх. "Бук" був нібито з 53 бригади ЗС РФ. Виходить, начальник контррозвідки невизнаної республіки командує ще і ЗС РФ Що вони там курять у себе в найвільнішій в цьому відношенні країні?" – висловився Дубинський.

Він також заявив, що не буде зустрічатися з представниками JIT і давати їм свідчення, оскільки це "не має сенсу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

За даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку.

Нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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