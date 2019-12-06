СБУ влаштувала обшуки на Рівненській митниці: перші деталі

Служба Безпеки України в п'ятницю, 6 грудня, проводить обшук на Рівненській митниці.

Про це повідомили на сторінці UA:Рівне в Facebook. Обшук проходить в адміністративних приміщеннях, уточнила прес-секретар УСБУ в області Інна Ілючок.

За її словами, підставою служить кримінальне провадження, відкрите за матеріалами СБУ Державним бюро розслідувань. Йдеться про статтю 364 Кримінального Кодексу України "Зловживання владою і службовим становищем".

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