ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

САП приготувала звинувачення міністру і кільком головам ОДА

3.1тЧитати матеріал російською

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила звинувачення одному з міністрів і кільком головам обласних державних адміністрацій.

Таку заяву зробив глава САП Назар Холодницький в ефірі токшоу "Ехо України" на "Прямому". "Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз завдання детективів — належним чином вручити цю підозру", — сказав він.

За його словами, обговорювався процес повідомлення підозр деяким чинним суддям.

Новини
У Зеленського пригрозили відставкою Ситнику і Холодницькому

САП

САП

"Робота йде, і детективи свою роботу роблять, прокурори слідкують. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство бачитиме результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", — додав Холодницький.

За інформацією джерел "Українських новин", йдеться про міністра енергетики та вугільної промисловості Ігора Насалика. Його нібито підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, у Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури є три місяці, щоб довести свою ефективність.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Назар Холодницький
Місце
Україна
Тег
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валевич Борис
Валевич Борис
пять лет одно и то же, а результата нет
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Rembo Dgon
Rembo Dgon
Пiдозра пiдозрою подивимось до буде далi, скiльки буде реальных посадок
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel