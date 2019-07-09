САП приготувала звинувачення міністру і кільком головам ОДА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила звинувачення одному з міністрів і кільком головам обласних державних адміністрацій.

Таку заяву зробив глава САП Назар Холодницький в ефірі токшоу "Ехо України" на "Прямому". "Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз завдання детективів — належним чином вручити цю підозру", — сказав він.

За його словами, обговорювався процес повідомлення підозр деяким чинним суддям.

Новини У Зеленського пригрозили відставкою Ситнику і Холодницькому

САП

"Робота йде, і детективи свою роботу роблять, прокурори слідкують. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство бачитиме результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", — додав Холодницький.

За інформацією джерел "Українських новин", йдеться про міністра енергетики та вугільної промисловості Ігора Насалика. Його нібито підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, у Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури є три місяці, щоб довести свою ефективність.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!