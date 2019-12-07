Помер рятувальник, який гасив палаючий коледж в Одесі. Фото

Рятувальник Сергій Шатохін, який впав із висоти при евакуації учнів під час пожежі в коледжі Одеси, помер у лікарні. Він став восьмою жертвою НП.

Про це на своїй сторінці у Facebook в суботу, 7 грудня, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. Також у мережі опублікували фото загиблого.

"Помер рятувальник Сергій Шатохін, який знаходився в комі. Під час евакуації учнів коледжу пожежний впав із великої висоти й отримав важкі травми. Лікарі протягом трьох днів боролися за нього, але життя сміливого рятувальника обірвалася", – написав Куций.

Пожежа в Одесі od.dsns.gov.ua

Він додав, що співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують шукати під завалами ще 10 осіб. У пошуковій операції бере участь 231 особа.

"Триває розбір конструкцій на цокольному поверсі на площі 530 квадратних метрів. Усі служби продовжують працювати в цілодобовому режимі", – додав глава ОДА.

Сергій Шатохін odessa.online

Відомо, що Шатохін по драбині ліз на третій поверх із боку двору. У цей момент із вікна вистрибнула студентка – 17-річна Ксенія Бабенко, яка померла. Дівчина збила пожежного із драбини, і вони обидвоє впали вниз, проломивши дах прибудови. Жахливий інцидент потрапив на відео.

Обережно, кадри 18+

Відео як люди падали з вікон під час пожежі в Одесі. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m - Крот з КДБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019

Нагадаємо, 7 грудня рятувальники знайшли ще два тіла (шостої і сьомої підтвердженої жертви) на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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