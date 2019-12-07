Помер рятувальник, який гасив палаючий коледж в Одесі. Фото

Рятувальник Сергій Шатохін, який впав із висоти при евакуації учнів під час пожежі в коледжі Одеси, помер у лікарні. Він став восьмою жертвою НП.
Про це на своїй сторінці у Facebook в суботу, 7 грудня, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. Також у мережі опублікували фото загиблого.
"Помер рятувальник Сергій Шатохін, який знаходився в комі. Під час евакуації учнів коледжу пожежний впав із великої висоти й отримав важкі травми. Лікарі протягом трьох днів боролися за нього, але життя сміливого рятувальника обірвалася", – написав Куций.
Пожежа в Одесі
od.dsns.gov.ua
Він додав, що співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують шукати під завалами ще 10 осіб. У пошуковій операції бере участь 231 особа.
"Триває розбір конструкцій на цокольному поверсі на площі 530 квадратних метрів. Усі служби продовжують працювати в цілодобовому режимі", – додав глава ОДА.
Сергій Шатохін
odessa.online
Відомо, що Шатохін по драбині ліз на третій поверх із боку двору. У цей момент із вікна вистрибнула студентка – 17-річна Ксенія Бабенко, яка померла. Дівчина збила пожежного із драбини, і вони обидвоє впали вниз, проломивши дах прибудови. Жахливий інцидент потрапив на відео.
Обережно, кадри 18+
Відео як люди падали з вікон під час пожежі в Одесі. pic.twitter.com/3Y2O3iYu7m- Крот з КДБ (@krot_iz_kgb) December 4, 2019
Нагадаємо, 7 грудня рятувальники знайшли ще два тіла (шостої і сьомої підтвердженої жертви) на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. У результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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