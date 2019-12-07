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7 грудня • оновлено в 21:45
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Помер рятувальник, який гасив палаючий коледж в Одесі. Фото

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Рятувальник Сергій Шатохін, який впав із висоти при евакуації учнів під час пожежі в коледжі Одеси, помер у лікарні. Він став восьмою жертвою НП.

Про це на своїй сторінці у Facebook в суботу, 7 грудня, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. Також у мережі опублікували фото загиблого.

"Помер рятувальник Сергій Шатохін, який знаходився в комі. Під час евакуації учнів коледжу пожежний впав із великої висоти й отримав важкі травми. Лікарі протягом трьох днів боролися за нього, але життя сміливого рятувальника обірвалася", – написав Куций.

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Пожежа в коледжі Одеси: що відбувається на місці трагедії. Фото

Пожежа в Одесі

Пожежа в Одесі

od.dsns.gov.ua

Він додав, що співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують шукати під завалами ще 10 осіб. У пошуковій операції бере участь 231 особа.

"Триває розбір конструкцій на цокольному поверсі на площі 530 квадратних метрів. Усі служби продовжують працювати в цілодобовому режимі", – додав глава ОДА.

Сергій Шатохін

Сергій Шатохін

odessa.online

Відомо, що Шатохін по драбині ліз на третій поверх із боку двору. У цей момент із вікна вистрибнула студентка – 17-річна Ксенія Бабенко, яка померла. Дівчина збила пожежного із драбини, і вони обидвоє впали вниз, проломивши дах прибудови. Жахливий інцидент потрапив на відео.

Обережно, кадри 18+

Нагадаємо, 7 грудня рятувальники знайшли ще два тіла (шостої і сьомої підтвердженої жертви) на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
ГосЧС фотографии видео смерть пожежа
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
УБЛЮДУШНАЯ ЖЫДВА С ОБОЗА СМАКУЕТ СМЕРТИ ЛЮДЕЙ, НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ ОНИ ЕЩЕ И НА ВИДЕО ДРОЧАТ. ПОРОШЕНКОВСКИЕ ПСЫ.
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