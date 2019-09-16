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16 вересня • оновлено в 03:43
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"Русскій мір" у всій красі: в мережі показали наслідки візиту Путіна до Криму

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В окупованому Криму залишилися гори сміття після візиту глави РФ Володимира Путіна в Херсонес.

Як повідомила в Twitter блогерка RoksolanaToday & Крим, це сталося ще місяць тому, після фестивалю "Грифон".

"Після того, як в курені гавань провели фестиваль "Грифон", який відвідав Путін і був в захваті, курені прибрали. А залишилося оте, що на фото", - написала вона.

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Фото після фестивалю

Фото після фестивалю

twitter.com/KrimRt

Фото до фестивалю

Фото до фестивалю

twitter.com/KrimRt

Фото до фестивалю

Фото до фестивалю

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на основні продукти харчування в включеному Криму за останні п'ять років злетіли на 90%.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Севастополь
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