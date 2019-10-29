Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 14:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Розведення військ на Донбасі: у штабі ООС дали остаточну відповідь

2.3т Читати матеріал російською

У штабі Операції Об'єднаних сил офіційно підтвердили початок відведення військ на Донбасі біля селища Золоте.

Коментар з цього приводу з'явився на сторінці відомства у Facebook з уточненням про те, що розведення почалося в двосторонньому порядку.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року о 12:00 почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил і засобів", – йдеться в повідомленні.

Відведення військ на Донбасі

Відведення військ на Донбасі

nv.ua

Новини
Розведення військ на Донбасі: Аваков розповів, що буде з добробатами в Золотому

Також в штабі ООС відзначили, що українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на певній ділянці.

"А влада в жодному разі не залишить місцеве населення без уваги, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя і здоров'я мирних жителів і військовослужбовців. Відзначаємо, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил і засобів", – підкреслили у зведенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
34
3
Смішно
2
Цікаво
16
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Какой тишины? Вчера же Дениска во время прямого эфира на канале ATR попал под обстрел!!! Шоу Денчика раскрыто.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
хотелось бы послушать что скажет портников на это. подавиться своим гамном или и дальше желчь будет изрыгать?)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лично я рада!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel