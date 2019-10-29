Розведення військ на Донбасі: у штабі ООС дали остаточну відповідь

У штабі Операції Об'єднаних сил офіційно підтвердили початок відведення військ на Донбасі біля селища Золоте.
Коментар з цього приводу з'явився на сторінці відомства у Facebook з уточненням про те, що розведення почалося в двосторонньому порядку.
"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року о 12:00 почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил і засобів", – йдеться в повідомленні.
Відведення військ на Донбасі
nv.ua
Також в штабі ООС відзначили, що українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на певній ділянці.
"А влада в жодному разі не залишить місцеве населення без уваги, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя і здоров'я мирних жителів і військовослужбовців. Відзначаємо, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил і засобів", – підкреслили у зведенні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей щодо розведення військ в Петровському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра".
Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Міністр закордонних справ України України Вадим Пристайко, спілкуючись з журналістами в Маріуполі, заявив, що українська сторона 29 жовтня почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі.
Однак в штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про початок розведення військ в Золотому на Донбасі, повідомивши про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів.
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