Розстріли на Майдані: з'явилася свіжа статистика щодо покараних

У Генеральній прокуратурі України заявили, що в справах про розстріли на Майдані в 2013-2014 роках визнали винними 59 осіб.

Таку цифру назвали в офіційній відповіді, передає в суботу, 30 листопада, "Радіо Свобода".

"У цілому правоохоронними органами України в провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, із них: 48 чиновникам, 228 правоохоронцям, в тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам і 23 суддям. Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб. У скоєнні злочинів судами визнані винними 59 осіб, щодо 46 із них прийнято обвинувальні акти", – розповіли в ГПУ.

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Також у прокуратурі уточнили, що за перші дев'ять місяців 2019 року управління спеціальних розслідувань повідомило про підозру 14 особам, у тому числі чиновникам, керівникам правоохоронних органів. Щодо 11 із них досудове слідство закінчено і обвинувальні акти направлено до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.

У цілому протягом усього часу було досліджено більше 4100 епізодів скоєння кримінальних злочинів, в яких підозру повідомили 288 людям. У прокуратурі зазначили, що слідчі цього управління направили до суду 81 обвинувальний акт щодо 162 осіб. За результатами судового розгляду суд визнав винними 20 осіб, відносно 19 із них виніс обвинувальні вироки.

Крім того, в ГПУ підрахували, що під час подій на Майдані постраждали 2442 особи. З них: 1721 – цивільні і 721 правоохоронець.

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