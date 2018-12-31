Розстріл кримінального авторитета в Івано-Франківську: спливли нові подробиці

Застрелений в центрі Івано-Франківська 30 грудня кримінальний авторитет був відомий під прізвиськом "Шелеп", він провів в ув'язненні десятки років.

"Поліція встановила особу – це 60-річний місцевий житель... Стало відомо, швидше за все убитий – відомий в кримінальних колах людина під прізвиськом "Шелеп". Він провів не один десяток років у місцях позбавлення волі. Його впізнала дружина", – повідомляє місцеве видання "Галка" з посиланням на власні джерела.

Автомобіль, який міг бути причетний до вбивства авторитета, згодом знайшли спаленим.

Дружина вбитого повідомила на своїй сторінці в Facebook, що збирає будь-яку інформацію про вбивство.

"Люди, благаю вас, хто знає будь-яку інформацію, крім тієї, що є. Хто сьогодні бачив, як розстріляли батька моєї дитини на Хотинській, 12, бачив людей на тій проклятій машині, або хто підпалював те авто. Хоч якусь інформацію! За винагороду і все анонімно!", - пише жінка.

Також вона оголосила про збір коштів на винагороду за інформацію про замовника або виконавця злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Івано-Франківська на вулиці Хотинській 30 грудня застрелили кримінального авторитета.

Його вбили зі зброї з глушником. Зловмисник втік з місця надзвичайної події на чорній машині без номерних знаків.

Убитим виявився чоловік 1958 року народження. У нього були виявлені вогнепальні поранення в районі шиї. Однак свідки, які викликали поліцію, спочатку вирішили, що він загинув у результаті ДТП.