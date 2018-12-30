Розчавив і втік: у Львові сталася жахлива ДТП із ''євробляхером''

У Львові 30 грудня авто на європейській реєстрації наїхало на зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції Львівської області, ДТП сталася приблизно о 6:50 на вулиці Івана Франка, 68, після чого водій утік.

"Невідомий водій автомобіля "БМВ" на іноземній реєстрації скоїв наїзд на дівчину, 25-річну мешканку Жидачівського району, яка від отриманих травм померла. Водій утік з місця події, залишивши автомобіль неподалік автонаїзду", – йдеться у повідомленні.

За словами керівника спільноти "Варта-1" Ігоря Зінкевича, цей автомобіль паркувався у дворі будинків по вулиці Сорочинська. Також він заїжджав 29 грудня за адресою Калини, 8.

ДТП у Львові Ігор Зінкевич / Facebook

"Ми їхали на Сихів і стояли на світлофорі. Бачила, як це авто в'їхало до будинка (там є такий маленький заїзд). Чомусь одразу звернула увагу на незвичайний номер. Було це о 13:55-14:00. Можливо, там є камери відеоспостереження", – розповіли місцеві жителі.

Поліція встановлює особу втікача, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП у Львові Ігор Зінкевич / Facebook

ДТП у Львові Ігор Зінкевич / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, за тиждень до події у Львові сталася ДТП за участю швидкої допомоги. Швидка збила на тротуарі матір із дитиною, а медики звинуватили у всьому пішоходів і відмовилися їх шпіталізувати.