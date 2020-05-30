Розборки в Броварах: брати Потапенки спростували свою причетність до перестрілки

Брати Денис і Олег Потапенки, яких називали одними з можливих учасників перестрілки в Броварах, спростували свою причетність до конфлікту.
Як пишуть Vesti, Потапенки заявили, що ні вони, ні їхня транспортна компанія не мають і ніколи не мали відношення до будь-яких розборок між перевізниками.
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Згадку їхнього імені брати вважають наслідками діяльності недобросовісних конкурентів.
Потапенки висловили надію, що "подібні недружні дії більше не будуть використовуватися в недобросовісній конкурентній боротьбі".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 травня в Броварах група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо у дворі.
Правоохоронці затримали вже 28 учасників перестрілки в Броварах, всі вони знаходяться в ізоляторі.
В розбірках зі стріляниною між "групами підтримки" перевізників в Броварах Київської області брали участь "яскраві" представники кримінального світу. Серед них, за інформацією очевидців, був і лідер відомої київської ОПГ Віктор Журавель ("Віхан").
Також джерело повідомляло про можливу причетність до перестрілки братів Потапенків.
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