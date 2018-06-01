"Росіяни зрозуміють": Кремль про причетність "фонду Путіна" до замаху на Бабченка

Будь-які твердження про причетність Росії і "фонду Путіна" до замаху на журналіста Аркадія Бабченко - це інсинуації, а всю історію в цілому можна назвати "грушею на вербі" ("развесистой клюквой" в оригіналі. - Ред.).

Про це заявив журналістам у п'ятницю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву організатора замаху Бориса Германа, що в фонді глави РФ є людина, яка відповідає за теракти в Україні, а також фінансує деяких українських політиків - його звуть В'ячеслав Пивоварник, передає РІА Новини.

"Якщо говорити серйозно, то, звичайно, ніяких фондів в Росії не існує. Будь-яке твердження про можливу причетність Росії до цієї інсценування є ні чим іншим як наклепом, і вони не відповідають дійсності", - сказав Пєсков.

Він додав, що "якщо говорити жартома", то "не знаю, як мова Шекспіра буде знову змагатися з великим і могутнім, але вся історія, всі ці свідчення, будь тверезо мисляча людина, коли це читає або бачить, вся історія, свідчення є ні чим іншим, як ""развесистой клюквой"

"Не знаю, як це переведуть, але росіяни мене зрозуміють", - додав Пєсков.

Нагадаємо, увечері 31 травня Германа заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Його дружина в коментарі OBOZREVATELзаявила про провокації.