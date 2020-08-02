Росія зробила все, щоб ніхто не дізнався про секрети вагнерівців, – генерал СБУ

Затриманих 33 російських найманців із приватної військової компанії Вагнера білоруські силовики запідозрили в підготовці терактів і масових заворушень.

Ситуація безпрецедентна. Однак і Україну вона не обійшла стороною – третину із затриманих введено в список "Миротворця" як учасників бойових дій на Донбасі на стороні Росії, також серед них є і громадяни нашої країни.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун у розмові з OBOZREVATEL поділився думкою, що сталося в Білорусі напередодні президентських виборів, як Росія готувалася розіграти "українську карту" і що вдає із себе так звана ПВК Вагнера.

Ексзаступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун Фото Ігоря Бондарева

– Що, на вашу думку, сталося в Білорусі і яка справжня мета вагнерівців? Версії гаряче обговорюють.

– Версій дійсно багато і вони мають право на життя, зокрема й про можливий транзит вагнерівців, про те, що в Білорусі був по суті хаб, звідти вони могли вилітати до інших країн і так далі. Але головне – ЩО будуть зараз говорити затримані в Білорусі.

Лукашенко знав про переміщення таких осіб через територію своєї країни. Він міг підготуватися до проведення акції і в якийсь момент взяти вагнерівців і використовувати втемну, для себе.

Важливий момент. У Слідчому комітеті РБ повідомили, що затримані в Мінську росіяни заявили, що збиралися летіти до Венесуели, Туреччини, Сирії та на Кубу. Затримані були допитані за участю захисту, "їхні показання непослідовні, а цілі перебування в Білорусі суперечливі".

Зазначу, що в межах спеціальної операції спецслужб Московії з прикриття затриманих бойовиків у Білорусі в мережі з'явився їхній контракт на нібито охорону нафтових об'єктів Уряду національної згоди в Лівії, куди росіяни повинні були потрапити через Туреччину.

Виникає риторичне питання, якщо бойовики Вагнера ​​воювали на стороні так званої Лівійської національної армії і до них є питання у спецслужб Туреччини, то з якого дива з ними підписано контракт Урядом національної згоди і вони збиралися летіти в Тріполі через Стамбул? Вони що, зовсім "безбашені"?

Затримання вагнерівців у санаторії "Білорусочка". Скриншот із відео ТВ Білорусі

Взагалі, там настільки все заплутано, що, думаю, ми не дізнаємося правду. Хоча я все ж більше вірю у версію, що не просто так саме в Білорусі з'явилися ці "найманці".

Якщо подивитися, як Росія захищає – до того ж захищає планомірно і з використанням певних версій, із документами – якусь "приватну компанію", це викликає великі підозри.

Таке враження, що в Росії вже були готові. Головне – щоб захистити, щоб не спливла на поверхню версія про можливе використання вагнерівців у дестабілізації ситуації в Білорусі.

– На вашу думку, як вони діяли би в Білорусі?

– Росії потрібні були силові осередки на території Білорусі. Якщо за аналогією з Україною, такі силові осередки були задіяні в нас уже після Майдану. А в Білорусі їх би задіяли після виборів.

У разі, якщо б їхня людина Лукашенко, якого вони ще більш-менш можуть контролювати, відійшов убік, з'явилася би нова сила, яку Росія контролювати не може. Саме тому вони задіяли такий силовий механізм дестабілізації.

І якщо повернутися до версії, що вагнерівці нібито не сіли на літак, тому що він не прилетів або вони запізнилися...

Найманців затримали в санаторії "Білорусочка" Скриншот із відео ТВ Білорусі

– Але вони, за твердженням білоруських силовиків, і не збиралися вилітати найближчими рейсами.

– Слухайте, все це виглядає дивно. Вони сиділи в санаторії, чекали. Чого чекали? Завершення виборів, оголошення результатів виборів.

Припустімо, Лукашенко програє на виборах президента Білорусі. А потім що? Потім починаються вибухи. Потім, як у нашому Слов'янську в 2014 році, – захоплюється райвідділ міліції, піднімається прапор Росії і "Путін, введи війська".

І тоді новий президент Білорусі починає вирішувати проблему не як об'єднати країну після Лукашенка, а як боротися з російською гібридною окупацією.

Захоплений у Слов'янську райвідділ міліції (квітень 2014 року). Фото Ганни Молчанової

– Цікавий збіг, серед затриманого в Білорусі "десанту" був і уродженець згаданого вами м. Слов'янська Донецької області. Адже Росія могла й зіграти на "українському питанні".

– Серед затриманих вагнерівців також було ідентифіковано й колишнього беркутівця, який втік із України, прийняв російське громадянство й навіть десь там служив. А потім вирішив, що більше грошей він заробить "на стороні".

Що стосується частини затриманих, Росія не визнає їхнє українське громадянство – нібито всі відмовилися від нього і прийняли російське.

Насправді частина тих людей мала українські документи, і це якраз документи прикриття.

Ми мали аналогічні випадки, коли в Росії наших атовців намагалися використовувати в проведенні якихось терористичних актів, щоб потім показати – дивіться, теракти в Російській Федерації здійснюються колишніми українськими військовослужбовцями. Що це така акція, спрямована проти РФ. Мовляв, закинули диверсійні групи та інше.

Я, наприклад, не заперечую ймовірності, що один із елементів прикриття цієї групи – це показати цих бойовиків, підкинути їм українські документи. Показати, що це взагалі з України люди. І що дестабілізувальний фактор – це не РФ, а саме Україна. Яка прислала якийсь "Правий сектор", добробати, які починають свою війну за зняття чинного президента або для того, щоб приєднати до України Білорусь. Росія могла що завгодно придумати.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня

– Після затримання вагнерівців у Білорусі в Кремлі заявили, що не знають ні про яку ПВК Вагнера, а також не мають інформації про те, що затримані могли воювати на Донбасі і в Сирії.

– Коли ми говоримо про російську ПВК Вагнера, у нас просто підміна понять. Справа в тому, що в РФ дійсно немає ніяких приватних військових компаній – ні юридично, ні фізично. Це просто "проксі", які перебувають на службі в Головному управлінні Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (військова розвідка. – Ред.) І які просто не можуть бути використані як офіційні представники РФ.

Ця ситуація використовувалася ще Радянським Союзом у далекі 30-ті в Іспанії. Тоді там не було нікого з військовослужбовців Союзу, але були присутні "звичайні" відряджені, які "просто" мали військову освіту.

Так само діє й Російська Федерація. Тому що відкрито воювати за інтереси Росії – це одне, а використовувати найманців під виглядом якоїсь там приватної компанії, до того ж навіть не зареєстрованої в РФ, – інше.

Але водночас найманці мають озброєння й боєприпаси, мають забезпечення, логістику державними літаками, державних інструкторів... І все це відбувається невідомо за які гроші, невідомо з якого дива.

І найголовніше: вагнерівці завжди опиняються саме там, де з'являються державні інтереси Росії чи приватні інтереси близьких до керівництва Російської Федерації осіб.

Візьмемо, наприклад, Пригожина й чому вагнерівці з'явилися в Судані? Тому що фірма Пригожина видобуває там золото.

Росія зробила все, щоб ніхто не дізнався про секрети вагнерівців, – генерал СБУ

P.S. Увечері 1 серпня Росія зажадала в Білорусі якнайшвидшого звільнення затриманих росіян.