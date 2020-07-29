У Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків – ЗМІ

У ніч на 29 липня під Мінськом (Білорусь) нібито затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на свої джерела. При цьому Слідчий комітет Білорусі не підтверджує і не спростовує затримання.

"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", – повідомив офіційний представник СК Сергій Кабаковіч, передає РІА Новини.

Також спікерка МВС Білорусі Ольга Чемоданова зазначила, що у неї на даний момент "немає інформації по цьому затриманню".

У пресслужбі КДБ Білорусі коментарів поки не давали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі більше 300 осіб затримали під час протестів проти відмови в реєстрації кандидатів у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цапкала.