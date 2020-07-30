Серед затриманих бойовиків "групи Вагнера" є громадяни України – МЗС Білорусі
Серед затриманих бойовиків "групи Вагнера" є громадяни України – МЗС Білорусі.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків "групи Вагнера" мають українське громадянство.
Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства за результатами переговорів з послом Росії в Білорусі Дмитром Мезенцевим і тимчасовим повіреним у справах України в Білорусі Петром Врублевським. Дипломати двох країн були викликані в відомство після інформації про затримання трьох десятків бійців ПВК під Мінськом.
"З урахуванням підтверджених відомостей про участь ряду затриманих в бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошена релевантна інформація, яка може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їх присутності в Білорусі", – сказано в повідомленні.
Так, в МЗС Білорусі додали, що з українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.
П'ятьох кандидатів у президенти Білорусі в терміновому порядку запросили з'явитися в ЦВК вранці 30 липня.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків знаходилося на території країни, 33 затримані, зараз йдуть пошуки інших.