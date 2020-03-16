Росія застосувала в Криму ракетні комплекси С-400: що відомо

Російські військові провели в анексованому Криму навчання з перевірки системи протиповітряної оборони.

У цьому були задіяні підрозділи зенітно-ракетних систем С-400 "Тріумф" і "Панцир". Про це 16 березня заявили в пресслужбі Чорноморського флоту РФ.

"Екіпажі літаків Су-24, Су-30, вертольотів Мі-8 і Ка-27 виступили в ролі контрольних цілей для розрахунків ППО і діяли з різних напрямків. Під час перевірки авіація виконувала завдання як на надзвукових швидкостях і максимальному видаленні від зон виявлення радіолокаційних станцій, так і на надмалих висотах, використовуючи для прикриття рельєф місцевості, що ускладнювало завдання силам і засобам ППО", – йдеться в повідомленні.

Російські військові на навчаннях в Криму перевіряли систему ППО

Всього в перевірці було задіяно шість російських літаків і чотири вертольоти. Серед них літаки-розвідники Су-24МР, фронтові бомбардувальники Су-24М, багатоцільові винищувачі Су-30СМ, а також С-400 "Тріумф" і "Панцири".

Водночас відомо, що раніше десантники російської армії відпрацьовували рулежку, зліт, управління і посадку Ка-31Р в Криму, використовуючи радіолокаційної станції.

"Наступним етапом підготовки льотного складу стане виконання тренувальних польотів зі злетами і посадками на вертолітний палубу корабля, що виконує завдання в морі, як тих, які стоять на якорі, так і на ходу", – йдеться в повідомленні російського флоту.

Зазначається, що на навчаннях російські військові "освоюють нову техніку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Чита в суботу, 14 березня, бойовий вертоліт Мі-35 Міністерства оборони Росії мимоволі дав залп по житловому будинку.

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