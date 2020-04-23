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23 квітня • оновлено в 12:04
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Росія влаштує в Криму розсадник із хворими COVID-19 військовими: звезуть із усієї країни

2.4т
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Росія готує для розміщення у Криму госпітальне судно для того, щоб ізолювати на ньому всіх своїх військовослужбовців, які хворі на коронавірус.

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Про поширення такої інформації на окупованому півострові заявив в інтерв'ю "Сегодня" постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

За його словами, це становить потенційну загрозу для ще більшого погіршення епідеміологічної обстановки на півострові в умовах пандемії COVID-19.

Росія влаштує в Криму розсадник із хворими COVID-19 військовими

"Пішла інформація про те, що РФ підготувала госпітальне судно ЧФ, яке багато років не виходило в море, щоб воно було готове прийняти хворих на коронавірус російських військовослужбовців із усієї території Росії. Це величезна потенційна загроза", – сказав він.

Кориневич зазначив, що, можливо, йдеться про корабль "Єнісей" в Севастополі, який може стати просто "розсадником коронавірусу".

"Бо на це госпітальне судно можуть звозити хворих на COVID-19 військовослужбовців із різних регіонів РФ", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Особа
Антон Кориневич
Місце
Україна
Тег
Росія - країна-агресор
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
кузнецова ржавого что ли подгонят? так не дойдет же! хотя идея хорошая, загнать всех вояк русских на корабль и на дно..ну или вдруг какая инфекция их еще поразит..мало ли....
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Иван из московского улуса, Иди воевать,освободи Крым
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Иван из московского улуса,
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Крым Андрей
Крым Андрей
... и запалакал в конце.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
возможно, речь идет....та хватит этого скулежа,избавьте украинцев и крымских татар от российского ига,уже и сторожевые корабли есть и москитный флот и ракеты новые,освободите Крым.или не скулите
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