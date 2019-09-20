Росія вкрала Крим: Цимбалюк підловив Жириновського на "щиросердому зізнанні"

Скандальний російський політик Володимир Жириновський пригрозив в'язницею всім, хто зажадає від Москви звільнити Крим. Однак у своєму спічі він вжив слово, яке підтверджує факт окупації українського півострова.

На цей нюанс звернув увагу журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Жириновський

"Крим – це Росія! Треба всім це запам'ятати раз і назавжди! І всі, хто буде говорити про те, що Крим треба повернути комусь, це злочин – треба порушити кримінальну справу!" – висловився несамовитий депутат нелегітимної Держдуми.

Цимбалюк, в свою чергу, підкреслив, що вживання окупантом слова "повернути" свідчить про те, що Крим незаконно привласнений Росією.

"Жириновський знову використовує дієслово "повернути". Але якщо ти хочеш щось повернути, це означає, що ти взяв його в борг. Таке значення в російській мові цього слова. Або взяв щось без дозволу. Тому що Жириновський визнаний борець за чистоту російської мови. І я його в цій боротьбі підтримую", – пожартував над скандальним рупором Кремля українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк постібався з неадекватної мрії Жириновського про об'єднання Росії, України й Білорусі в одну російськомовну державу, а також передачу західних українських областей Польщі.

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