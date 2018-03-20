Росію звинуватили в застосуванні хімзброї в Україні: названо дату

Росія почала використовувати хімічну зброю проти українців з 19 січня 2014 року.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Юрій Колесников.

Експерт нагадав, що під час Революції Гідності силовики використовували проти протестувальників аерозольні гранати, які надала Росія.

"Під час Майдану використовувалися аерозольні гранати. У результаті люди отримали важкі захворювання легенів", - зазначив він.

За словами експерта, речовина, яка використовувалася у цих аерозолях, врешті-решт була визнана такою, що не відноситься до поліцейських засобів.

"Це бойова отруйна речовина. Вони з 19 січня 2014 року використали проти нас хімічну зброю", - впевнений Юрій Колесников.

Раніше Колесніков в ефірі ObozTV заявив про теракти, які Росія може реалізувати за допомогою нервово-паралітичних газів.