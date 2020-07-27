Росія привела в готовність штаби і мобілізаційну базу в Криму, – Кривонос

Російська Федерація привела в готовність свої штаби і мобілізаційну базу в тимчасово окупованому Криму. У зв'язку з цим навчання, які проводить країна-агресорка, в будь-який момент можуть перерости в активні бойові дії.

Таку думку висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос, пише "Крим. Реалії". Він також підкреслив, що Росія може почати агресію проти нашої країни в будь-який момент і з будь-якої ділянки кордону, в тому числі й із території захопленого Кримського півострова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання можуть перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці – це вже початок агресії", – пояснив Кривонос.

У той же час заступник секретаря РНБО запевнив, що Україна готова до будь-яких загроз з боку ворога. "Всі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання. І ці плани існують. І наші війська також проходять навчання і підготовку з протидії", – стверджує Кривонос.

Разом з тим, за його словами, в Україні повинні чітко розуміти, що в разі агресії, розраховувати слід переважно на свої сили.

"Ми чітко повинні розуміти, що ми одні на полі й у нас не так багато країн, які нас підтримують. Нас підтримують країни Балтії, Польща, тому що вони розуміють ту загрозу, яка йде з боку Росії, і вони розуміють, що ми зараз для них союзники – ми повинні підтримувати. Нас підтримує Великобританія, яка розуміє таку загрозу з боку Росії, нас підтримують США, нас підтримує Канада, нас підтримує Японія. Інші країни Європи грають під дудку Росії", – вважає Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія навряд чи здійснить військове вторгнення в Україну з території окупованого Криму, незважаючи на наявність всіх можливостей для цього.