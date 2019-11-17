Росія пішла на рішучий крок щодо українських кораблів: у чому підступ

Слідчі ФСБ Росії офіційно виключили захоплені кораблі ВМС України із числа речових доказів у справі затриманих у Керченській протоці моряків.
Такою інформацією щодо двох катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксиру "Яни Капу" поділилося джерело в правоохоронних органах в коментарі ТАСС.
"Українські кораблі виключено російськими слідчими з числа речових доказів у кримінальній справі стосовно моряків", – зазначив співрозмовник агентства.
"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі
ВВС
Тим часом, адвокат українських моряків Микола Полозов написав на своїй сторінці в Facebook, що після передачі українських кораблів Росія зможе надати звіт Міжнародному трибуналу ООН з морського права про виконання двох пунктів наказу.
"Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня цього року виніс наказ про застосування забезпечувальних заходів. Підпунктом 1 (а) пункту 124 цього наказу встановлено обов'язок Російської Федерації негайно повернути Україні малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також рейдовий буксир "Яни-Капу". Підпунктом 1 (b) пункту 124 наказу встановлено обов'язок Російської Федерації негайно повернути 24 членів екіпажів захоплених кораблів", – зазначив він.
Адвокат додав, що природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків.
Нагадаємо, що 17 листопада стало відомо про повернення Росією українських кораблів. Представник окупантів Сергій Цеков заявив, що РФ катери й буксир не потрібні, слідство завершено. Росія, за його словами, показує "жест доброї волі".
Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" доставлять до порту Одеси. Передача відбудеться приблизно в 96,5 км від міста, 18 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас троє моряків зазнали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві та Києві.
Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом глава РФ Володимир Путін.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.
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