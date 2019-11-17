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17 листопада • оновлено в 16:54
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/ Розслідування

Росія пішла на рішучий крок щодо українських кораблів: у чому підступ

3.2т
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Слідчі ФСБ Росії офіційно виключили захоплені кораблі ВМС України із числа речових доказів у справі затриманих у Керченській протоці моряків.

Такою інформацією щодо двох катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксиру "Яни Капу" поділилося джерело в правоохоронних органах в коментарі ТАСС.

"Українські кораблі виключено російськими слідчими з числа речових доказів у кримінальній справі стосовно моряків", – зазначив співрозмовник агентства.

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі

ВВС

Тим часом, адвокат українських моряків Микола Полозов написав на своїй сторінці в Facebook, що після передачі українських кораблів Росія зможе надати звіт Міжнародному трибуналу ООН з морського права про виконання двох пунктів наказу.

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"Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня цього року виніс наказ про застосування забезпечувальних заходів. Підпунктом 1 (а) пункту 124 цього наказу встановлено обов'язок Російської Федерації негайно повернути Україні малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також рейдовий буксир "Яни-Капу". Підпунктом 1 (b) пункту 124 наказу встановлено обов'язок Російської Федерації негайно повернути 24 членів екіпажів захоплених кораблів", – зазначив він.

Адвокат додав, що природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків.

Нагадаємо, що 17 листопада стало відомо про повернення Росією українських кораблів. Представник окупантів Сергій Цеков заявив, що РФ катери й буксир не потрібні, слідство завершено. Росія, за його словами, показує "жест доброї волі".

Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" доставлять до порту Одеси. Передача відбудеться приблизно в 96,5 км від міста, 18 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Повернення українських кораблів Росією
Місце
Росія
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А подвох то в чём??))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
"должно быть прекращение уголовного дела против моряков." хочу напомнить свидомому журналисту, что ООН не признал требование Украины признать заведенное уголовное дело незаконным. Это значит что решения суда над моряками признано международным органом.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Провосеков Матвей, это не журналист, а самозванец
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Антошин Денис
Антошин Денис
Правильно сделали, что вернули ржавый металлолом хозяевам. Зачем тратить усилия с средства на его содержание? Не дай бог утонут у пирса, доставай потом
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