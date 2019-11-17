Росія пішла на рішучий крок щодо українських кораблів: у чому підступ

Слідчі ФСБ Росії офіційно виключили захоплені кораблі ВМС України із числа речових доказів у справі затриманих у Керченській протоці моряків.

Такою інформацією щодо двох катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксиру "Яни Капу" поділилося джерело в правоохоронних органах в коментарі ТАСС.

"Українські кораблі виключено російськими слідчими з числа речових доказів у кримінальній справі стосовно моряків", – зазначив співрозмовник агентства.

"Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" в Керчі ВВС

Тим часом, адвокат українських моряків Микола Полозов написав на своїй сторінці в Facebook, що після передачі українських кораблів Росія зможе надати звіт Міжнародному трибуналу ООН з морського права про виконання двох пунктів наказу.

"Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня цього року виніс наказ про застосування забезпечувальних заходів. Підпунктом 1 (а) пункту 124 цього наказу встановлено обов'язок Російської Федерації негайно повернути Україні малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також рейдовий буксир "Яни-Капу". Підпунктом 1 (b) пункту 124 наказу встановлено обов'язок Російської Федерації негайно повернути 24 членів екіпажів захоплених кораблів", – зазначив він.

Адвокат додав, що природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків.

Нагадаємо, що 17 листопада стало відомо про повернення Росією українських кораблів. Представник окупантів Сергій Цеков заявив, що РФ катери й буксир не потрібні, слідство завершено. Росія, за його словами, показує "жест доброї волі".

Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" доставлять до порту Одеси. Передача відбудеться приблизно в 96,5 км від міста, 18 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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