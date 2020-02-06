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7 лютого • оновлено в 08:50
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/ Розслідування

Росія надасть зрадникам України у Криму "почесний" статус

3.1т
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Нелегітимна Держдума України 6 лютого остаточно ухвалила поправки в закон "Про ветеранів". Вони передбачають присвоєння цього статусу колаборантам із тимчасово окупованого Криму і Севастополя, які до захоплення півострова служили в ЗСУ.

Як повідомляється на сайті Держдуми, звання "ветерана військової служби" буде присвоюватися військовослужбовцям, в тому числі звільненим у запас (відставку), які постійно проживали в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі на день окупації їх Росією. Те ж саме буде стосуватися і тих, хто проходив військову службу в дислокованих на територіях АР Крим та міста Севастополя частинах та організаціях ЗСУ, інших військах, військових формуваннях і органах, в яких законодавством України була передбачена військова служба.

Зрадники України в Криму

Зрадники України в Криму

ТСН

"При цьому для них також зберігається чинне правило присвоєння цього звання: 20-річний стаж військової служби та наявність державних нагород, почесних звань СРСР і РФ або відомчих відзнак", – підкреслили в Держдумі країни-окупанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Тег
Державна Дума Росії
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это нормально и полюдски,в оличии от еврореформ.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
Нелегитимная Госдума России - Довгань, всегда удивлялся, что у тебя в башке творится
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Дурноголовые ! Предатели сейчас в ВР решают как выгоднее Украину продать . вместе с вами.
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