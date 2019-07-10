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Влад Волошин
Влад Волошин
Військовий експерт Всі статті автора

Буде запекла боротьба: що готує Росія

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В населеному пункті Перекоп, який перебуває на анексованій Росією території Криму, загарбник планує спорудити нову антену і встановити на ній ретрансляційну апаратуру. Ці дані нашої розвідки підтвердили і представники управління СБУ в Херсонській області, адже Перекоп – найближчий до кордону Херсонщини населений пункт під контролем агресора.

Буде запекла боротьба: що готує Росія

Певні факти свідчать, що так званими органами місцевої влади Армянського району АР Крим змінено цільове призначення земельної ділянки площею приблизно 4 га, що розташована на межі житлової забудови села Перекоп. Ця ділянка мала призначення "Для обслуговування житлової забудови", але її змінено під "Зв'язок" і виділено для розміщення й обслуговування споруди телерадіомовлення.

Представники Херсонської обладміністрації всерйоз занепокоєні діями агресора, адже спорудження даного об’єкту та розміщення на ньому потужного ретрансляційного обладнання забезпечить стабільний прийом якісного телерадіосигналу в більшості районів Херсонщини.

Тобто, значна частина півдня України змушена буде дивитись і слухати російську пропаганду, яка транслюватиметься сюди окупантами потужним якісним сигналом.

Крім того існує реальна загроза, що вітчизняний сигнал, який поширюється концерном РРТ на анексовану територію Криму з РТС "Чаплинка", після спорудження ретранслятора в Перекопі просто буде "глушитись" і зникне.

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Негласне ембарго: що чекає Україну

Херсонська ОДА звернулась з листом до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, адже поява такого об’єкта біля наших кордонів з тимчасово анексованим Кримом призведе до посилення інформаційного впливу на українських громадян і нівелює усі кроки, щодо поширення вітчизняних мовників на окуповану територію.

Такі дії агресора суперечать нормам міжнародного права в частині розбудови об’єктів наземної телерадіомережі та подальшої експлуатації РФ радіочастотного ресурсу на тимчасово окупованій території. Тому Нацрада України з питань телебачення і радіо звернулась до Держслужби спецзв’язку та захисту інформації щодо вжиття усіх можливих важелів правового впливу, зокрема звернення до Міжнародного союзу електрозв’язку, щоб запобігти діям РФ у Криму.

Агресор цілком усвідомлює, що його діяльність суперечить нормам міжнародного права, проте, зовсім на це не зважає. Роботи щодо спорудження об’єкту тривають.

Давлять кількістю і якістю сигналу

Від Перекопу до адмінкордону з Херсонщиною взагалі лише пара кілометрів, але зовсім недалеко від нього - в Красноперекопську - вже є подібна вишка з потужною ретрансляційною апаратурою.

Буде запекла боротьба: що готує Росія

Представники українського Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ) вважають, що основна мета, для чого в Перекопі росіяни зібрались спорудити нову передавальну станцію – це підсилення власного сигналу і розширення діапазону своїх мовників.

Це робиться для того, говорять експерти, щоб українці ловили якнайбільше російських теле-і радіоканалів з хорошим сигналом. Деякі з них співпадатимуть по частотах з нашими каналами, тож утвориться справжня "каша" в телевізійному та радіоефірі. Це один з "принципів" роботи "сусідських" мовників і вони його дотримуються на усіх (навіть на "мирних") кордонах з Україною. Не скрізь так відверто, як біля окупованих територій Криму і Донбасу, але росіяни скрізь намагаються "задавити" українські канали кількістю власних.

Вітчизняні технічні експерти з Державного центру радіочастот також вважають, що в Перекопі російські окупанти планують встановити обладнання для підсилення власного сигналу. На їхню думку, подібний об’єкт окупант вже спорудив в східному від красноперекопської вишки напрямку, поблизу населеного пункту Солоне озеро.

Буде запекла боротьба: що готує Росія

Тож наразі ще невідомо, що ж все-таки встановить "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на кордоні з Херсонщиною, але фахівці УДЦР готові розрахувати параметри цієї апаратури і спрогнозувати шкоду від неї для українського ефіру.

Перешкода чи провокація

Українські військові переконані, що на майбутній антенно-фідерній споруді росіяни також можуть встановити апаратуру, яка передаватиме перешкоди для розповсюдження нашого сигналу і не лише на анексовані території.

Подібні об’єкти часто використовують фахівці з радіоелектронної боротьби (РЕБ) в прикордонних районах. І такі військові "передатчики" діють на чималі відстані, тобто в даному випадку дія його може розповсюдитись на увесь південь Херсонщини.

Таке обладнання недешеве, але "побороти" його можна лише шляхом "фізичного знищення".

Тож якщо на споруді росіяни встановлять обладнання РЕБ – це нестиме провокаційний характер. Вони можуть просто самі його пошкодити чи знищити, а потім звинуватити нас в "прикордонному конфлікті", на аналог з нашою корабельною групою біля Керчі.

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Щодо телевізійного та радіо сигналів, які об’єкт в Перекопі має підсилювати, то наші теж планують встановлювати радіоперешкоди. Відповідна апаратура зараз вже є на озброєнні українських військових. Вони будуть виявляти частоти, на яких цей сигнал передаватиметься і його "глушитимуть" на різних діапазонах.

Звичайно, що ворог частоти мінятиме, а нашим доведеться їх знову відшукувати і знову ставити перешкоди. Тож "боротьба" на частотах очікується дуже запекла.

"І основна проблема те, що в цьому "протиборстві" нам треба мати міцні й високі споруди-вишки, на які потрібно якнайвище підняти потужну апаратуру, яка досить важка", - так "по-простому" розповів один з військових фахівців РЕБ. "Ось в Донецьку на всім відомі телевишки росіяни підняли відповідне оснащення і, фактично, майже перебивають нас на усьому Донбасі. Протидіяти їм непросто, тому й ловлять інколи наші бійці на лінії розмежування різні "тв-лайноросії" та "оплоти" чи "козляче (казаче) радіо".

Буде запекла боротьба: що готує Росія

Щодо майбутньої окупантської споруди на адмінкордоні з Херсонщиною, то звісно, що агресор не зупинить її будівництво, навіть якщо Міжнародний союз електрозв’язку виступить на боці України і вимагатиме припинення робіт. Вже понад п’ять років Росія в більшості випадків взагалі ігнорує ноти і звернення від міжнародних організацій. Випадок з будівництвом вишки в населеному пункті Перекоп стане ще одним яскравим прикладом, що агресор зневажає світову спільноту.

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Влад Волошин Влад Волошин
Теми
Анексія Криму Операція Об'єднаних сил на Донбасі російська пропаганда
Теги
російські телеканали Херсонська область Крим
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