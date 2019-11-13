Головна Новини
13 листопада • оновлено в 12:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Російські війська зазнали серйозних втрат на Донбасі

2.1т
Читати матеріал російською

Російські терористи, які окупували Донбас, зазнали втрат у зоні бойових дій. За підтвердженими даними, вони склали чотири людини.

Збитки були підраховані за період з 5 до 11 листопада. Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

Новини
"Л/ДНР" влаштували криваву провокацію на Донбасі: у ЗСУ втрати

"У період з 5 до 11 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 4 людини: 1 АК – 9 омсп (Новоазовськ) 2 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевськ) 2 в/с", – йдеться в повідомленні.

Російські війська зазнали серйозних втрат на Донбасі

Укрінформ

Інтенсивність обстрілів українських військових терористами "Л/ДНР" не знизилася навіть після розведення військ. За тиждень противник вчинив 97 вогневих нальотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два українські військовослужбовці, які підірвалися у вівторок, 12 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, були госпіталізовані з важкими травмами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
66
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топблоги

Топпублікації