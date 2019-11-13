Російські війська зазнали серйозних втрат на Донбасі

Російські терористи, які окупували Донбас, зазнали втрат у зоні бойових дій. За підтвердженими даними, вони склали чотири людини.

Збитки були підраховані за період з 5 до 11 листопада. Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

"У період з 5 до 11 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 4 людини: 1 АК – 9 омсп (Новоазовськ) 2 в/с; 2 АК – 4 омсбр (Алчевськ) 2 в/с", – йдеться в повідомленні.

Укрінформ

Інтенсивність обстрілів українських військових терористами "Л/ДНР" не знизилася навіть після розведення військ. За тиждень противник вчинив 97 вогневих нальотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два українські військовослужбовці, які підірвалися у вівторок, 12 листопада, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, були госпіталізовані з важкими травмами.

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