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21 листопада • оновлено в 09:02
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Російські війська підло ударили по ЗСУ: багато поранених

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Семеро українських воїнів отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі 20 листопада. У зв'язку з цим українська сторона на одній із дільниць двічі просила "тишу" для надання допомоги пораненим.

Після того, як терористи давали згоду на припинення вогню, вони підступно продовжували вести вогонь по українських позиціях. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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Лише 20 листопада озброєні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 4 обстріли:

  • неподалік Березового – з гармат БМП-1 і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Пищевика – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

  • неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Російські війська підло ударили по ЗСУ: багато поранених

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстрілів:

  • поблизу Південного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Гладосового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • у Новотошківського – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, війська Росії зазнали серйозних втрат у вівторок, 19 листопада, на Донбасі. Брати участь в боях проти української армії більше не зможуть чотири людини.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Крым Андрей
Крым Андрей
Эх... Если бы и на самом деле войска РФ ударили... Только брызги бы полетели. Не даром к Крыму, где и в самом деле есть войска РФ, даже приблизиться сцутся.
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Таев Иван
Таев Иван
Новына из разряда - "А, нас то за шо!??"
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1
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
По инерции Жабячьими стребками запрыгнули в серую зону?
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